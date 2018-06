Staňte na vrcholu s výhledem pro bohy, poznejte Králický Sněžník

V Dolní Moravě je spoustu penzionů a i nějaké hotely. S kolegy z redakce volíme chatky penzionu Jiřinka, na samém konci Dolní Moravy a na samém začátku pětadvacetikilometrového okruhu. Odtud se druhý den po ranní nevalné předpovědi počasí vydáváme na cestu až před polednem. Stačí sejít pod chatky a pouštíme se vpravo po žluté do mírného stoupání širokou cestou podél zurčící říčky Moravy, k jejíž prameni směřujeme. Vtékají do ní potůčky a vodopádky, které nás lákají k fotografickým hrátkám.

Po necelých čtyřech kilometrech přebíháme lávku a dostáváme se právě ve chvíli přeháňky k odpočívadlu, kde nabíráme síly na cestu dál. Odtud se cesta doslova láme. Nejenže vede vzhůru, ale začíná pravý kamenitý trail.

Slon Umělci kteří Sněžník navštěvovali, prý měli v oblibě píseň „V ještědském údolí kvete šeřík“, podle níž svou skupinu pojmenovali Jescher, jejich symbolem pak byl šeřík. Na ten je však na Sněžníku moc zima. Pak si někdo prý všiml, že když kýchá slon, zní to jako „ješ“, proto svůj symbol změnili... Více se dozvíte na turistika.cz.

Stoupání je namáhavé, ale když se dobře zaposloucháte do povídání vody stékající z hřebene v malých ukrytých pramíncích, když pořádně otevřete oči a začnete vnímat zeleň bující na sklonku jara, bude vás to samo hnát dál v očekávání, co ještě cesta přinese.

Škrábání se nahoru začíná brzy otevírat odměnu - obzory s výhledy do krajiny. Nejdřív po pravé straně, na vrcholu Králického Sněžníku, pak do všech stran. Cestou potkáváme nejen studánku s báječnou vodou, která nám vdechuje život do úst i nohou, ale i zvláštnost, sochu slona. Pár metrů odtud jsme konečně u pramen řeky Moravy. Hladíme vodu a posíláme vzkazy Dunaji, že jsme tu byli.

Řeka Morava Pramení pod Kralickým Sněžníkem ve výšce 1380 m n. m. a zpočátku tvoří hranici mezi Čechami a Moravou. V okolí Bratislavy pod hradem Devín Morava vtéká do Dunaje. Délka toku je 354 kilometrů. Podle názvu řeky byla pojmenována i historická země Morava, jejíž hydrologickou osu řeka tvoří.

Nedaleko odtud je vrchol, hromada šutrů, tedy bývalá rozhledna Králický Sněžník. Rodinky s otrlými dětmi se vyfotí a mohou se po svých stopách vracet zpět. Ostatní se vydávají dál. Zde se ze žluté napojujeme na značku zelenou. Děláme tak odbočku z hřebene dolů k polské chatě Schronisko na Śnieżniku, kde mají výtečnou polévku a průměrné pivo. Platí se v zlotych. Usmlouváme to i na koruny, ale vrchní nemá na vrácení, tak se zaokrouhluje tak nahoru, jak vysoká je naše bankovka.

Pokud to do teď bylo krásné, byl to jen slabý odvar toho, co následuje nyní. Hřebenovka po zelené značce k rozhledně Klepáč promítá kolem obzory kopců a údolí, zatímco naše nohy olizuje po kolena vysoké zelené borůvčí.

Před rozhlednou staneme na další místní raritě, rozvodí na vrchu příznačně nazvaného Trojmorski Wierch, odkud voda stéká do tří moří: Baltického, Severního a Černého.

Turistická trasa dle mapy.cz Profil trasy dle mapy.cz Garmin hodinky mi naměřily rovných 25 kilometrů, mapy.cz to spočítaly na 23 kilometrů. S různým popocházením, odbočkou ke Slonovi však na této dlouhé trase s pětadvaceti kilometry raději počítejte. Odkaz na mapu ZDE.

Samotná rozhledna Klepáč,, která se nachází 1144 mnm., je pětadvacet metrů vysoká a díky své otevřenosti a větru, si ji lidé se strachem z výšek mnoho neužijí. Výhledy do kraje jsou však skvělé i pod ní.

Trasa se chýlí ke konci. Ještě chvíli si užíváme hřebene dál po zelené. Na rozcestí pokyneme vpravo Polsku a odbočujeme po červené doleva k nám na Moravu. Při scházení do údolí se napojujeme na modrou, která nás bezpečně vede zpět do Dolní Moravy, kde výlet končí. Kráčíme vesnicí zpět k penzionu Jiřinka, těšíme se na sprchu, krb a jídlo. Pštadvacet kilometrů v nohou je znát, zážitky ovšem přinesly neskutečné.