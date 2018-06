Rozbor běžeckého stylu: váhavý běžec

Způsobeno je to tím, že má za to, že je třeba při běhu dělat co nejdelší kroky. Co je na tom špatného? Těžiště (střed těla – core) je pozadu, zatímco má být v centru dění (a to doslova), má být v době došlapu nad dopadovou nohou nebo mírně před ní a hlava má být mírně před těžištěm. Tak, jak to učí škola přirozeného běhu.

Na Jakubovi je vidět, že provedení přirozeného běhu už studoval. Snaží se, aby došlapoval na střed chodidla. Pokud se vám ale jeho video podaří zastavit v šesté vteřině, uvidíte jak: noha je natažená před středem těla, horní část těla se ji snaží dohnat, střed těla zůstává pozadu a v tuhle chvíli dochází k zalomení v pase – Jakub si do toho sedá.

Jak se postavit?

Takhle se má běhat podle Běžecké školy Miloše Škorpila.

Celkem jednoduše: zkrátit krok, předsadit pánev dopředu, jít do mírného náklonu (ne předklonu!), zadní nohou švihnout dozadu – to dá běhu razanci a doslova to vystřelí Jakuba dopředu, aniž by se musel snažit skákat.

Hlava a ramena

Výzva Pokud nám pošlete třicetivteřinový záznam svého běhu (natočte se z profilu a v jednom záběru), objasníme vám, co děláte dobře a v čem chybujete. Posílejte na redakce@rungo.cz, do předmětu napište STYL. Video budeme následně i s rozborem publikovat na Rungo.cz.

Jakubova hlava je mírně vtlačená mezi ramena, to je způsobeno snahou, aby hlava byla v době došlapu nad nohou, která došlapuje.

Ruce

Práce rukou vypadá na první pohled dobře, ale i tady lze najít chybky. Základní posazení rukou je pod pasem, takže táhnou tělo (jako závaží) dolů. Kromě pohybu ruky v rameni přidává Jakub i pohyb ramen, ta však musí být v klidu.

Shrnutí: uvolnit se

Na Jakubovi je vidět přemíra snahy, aby předvedl co nejlepší styl. Z přemíry snahy pak vznikají chyby, které jsem v jeho stylu našel a popsal. Moje závěrečná rada tedy zní: Jakube, jdeš na to správně, ale je potřeba, aby ses celkově uvolnil. Vytřep si ruce a běž, jako bys byl loutka zavěšená na provázku, která se celá, když do ní cvrkneš nebo když do ní foukne vítr, rozkývá. Tak ze sebe dostaneš napětí a uvidíš, že to půjde. Teda poběží.

Miloš Škorpil je zakladatelem serveru bezeckaskola.cz a čestným šéfredaktorem Rungo.cz