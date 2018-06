Rozbor běžeckého stylu: Prezident USA Barack Obama skáče a bubnuje

Co tím mám na mysli? Především práci jeho rukou. Základní postavení je v pořádku, ruce svírají v lokti pravý úhel, tím to ale končí. Ruce totiž neprovádějí pohyb v ramenním kloubu nahoru a dolů. Jsou neseny před tělem, ale v klidu nejsou, jako by udávaly takt, ano, jako by bubnovaly. Pohyb rukou připomíná hru na buben.

Barack Obama neběží, on skáče

Přiznávám, že jsem byl po zhlédnutí videa trošku zklamaný, očekával jsem ladný pohyb šelmy, místo toho jsem inkasoval skokana. V těch vzácných chvílích, kdy kamera zabere opravdu běžícího prezidenta, se mi podařilo zaznamenat, že Barack Obama neběží, ale skáče. Sledujte jeho hlavu.

Výzva Pokud nám pošlete třicetivteřinový záznam běhu (natočte se z profilu a v jednom záběru), objasníme vám, co děláte dobře a v čem chybujete. Posílejte na redakce@rungo.cz, do předmětu napište STYL. Video budeme následně i s rozborem publikovat na Rungo.cz.

Kromě toho je ohnutý v pase. Řekl bych, že příčina je v práci rukou, v onom bubnování. Schválně si to zkuste sami, pokrčte ruce tak, aby předloktí svíralo s pažemi úhel devadesát stupňů. Takto uhnuté ruce dejte před tělo, rozeběhněte se a začněte dělat pohyb, jako byste pěstmi hráli na pomyslný bubínek. Okamžitě vás to v pase ohne.

Práce chodidel: nejspíš špička

Chodidla se kameramanovi sice povedla zachytit, ale na tak krátkou dobu, že není poznat, zda Barack Obama našlapuje na střed nohy, na špičku, nebo snad na patu. Vyloučil bych jak nášlap na patu, tak na střed chodidla, podvědomě bych čekal nášlap na špičku a z ní hned odraz do výšky.

Co a jak zlepšit, prezidente - myslím v běhu

Kdyby se mě americký prezident přeptal na radu, dostalo by se mu téhle: "Pane prezidente, těší mě, že běháte, ale měl byste to provozovat spíše venku než v Bílém domě. Ani vaše boty nejsou na běhání to pravé ořechové, jejich podrážka je značně tuhá a nedovolí chodidlům aktivní práci, i to může být důvodem toho, že skáčete, místo abyste běžel.

Pokud jde o ruce, lokty přitisknete více k tělu a pohyb rukou by měl vycházet z ramene, ne ze zápěstí. Chtělo by to též předsadit pánev, toho dosáhnete i tím, že si dovolíte pustit chodidlo až na patu. Nebojte se toho, pomůže vám to se při běhu uvolnit – a to vám zase umožní získat nadhled při vaší těžké práci."

Běhu zdar a běhajícím prezidentům zvlášť!

Miloš Škorpil je zakladatelem serveru bezeckaskola.cz a čestným šéfredaktorem Rungo.cz

