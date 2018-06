Rozbor běžeckého stylu: sedící býk

Patrik v tom "krásně" sedí. Tak dokonalý běžecký posed by dal nejspíš zabrat i zkušenému běžci, který by ho chtěl napodobit. To není však jediná chybka, kterou na video záznamu Patrik předvádí. Chválit nemůžu, i když je mi to líto, Patriku, je vidět, jak moc chceš.

VIDEO: Rozbor běžeckého stylu: sedící býk Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Ocenit ale musím neznámého kameramana, přesně takhle by totiž měly nahrávky vypadat, pěkně z blízka a co nejvíce z profilu. Teď už ale k běžeckému výkonu. Ty ruce! Věc první: co ta ručička, nebo spíše ručičky? Při běhu se nemá máchat dlaní dolů, jako by mě běh vůbec nezajímal, má být mírně sevřená, palec má směřovat nahoru. Noha sleduje ruku Výše popsaná závada postavení dlaní se projevuje nejmarkantněji ve chvíli, kdy se do toho Patrik pořádně opře, aby nám předvedl, jak umí sprint: došlap je naplocho, je to prostě úplně stejné plácnutí jako plácnutí Patrikovy dlaně směrem dolů. Výzva Pokud nám pošlete třicetivteřinový záznam běhu (natočte se z profilu a v jednom záběru), objasníme vám, co děláte dobře a v čem chybujete. Posílejte na redakce@rungo.cz, do předmětu napište STYL. Video budeme následně i s rozborem publikovat na Rungo.cz. Došlap příliš na špičku a zamrzlý kotník Patrik předvádí učebnicový příklad, jak to vypadá, když se člověk snaží naučit přirozený běžecký styl sám, podle textů, a neumí číst (odezírat) z pohyblivých obrázků. Nic nevnucuji, jen mi Patrik svým videem nahrál: někdy je dobré objednat si individuální lekci, rady se vstřebají snáze. Postavení či spíše zalomení těla Nejlépe je vidět doslova lukovité prohnutí těla v závěrečné sekvenci, kdy se Patrik snaží běžet co nejrychleji. Většinou se člověk, běží-li rychle, v ose srovná, u Patrika se však všechny chyby v jeho běžeckém stylu ještě prohloubily. Řekl bych, že Patrik chce až přespříliš moc běžet stylově správně – a právě to jej v úsilí stresuje. Moje první rada by tedy zněla: uvolnit se. Postav se rovně, pokrč jednu nohu v koleni a pak ji zase polož na zem. Udělej to párkrát za sebou, jen tohle, nic víc, žádná věda. Kromě toho máš jediný úkol, vnímat, jak se chodidlo dotýká povrchu, na němž stojí, nejprve svým středem a pak patou. Že noha dosedá k povrchu pod tělem, ne před ním, jako je to vidět na zaslaném videu. Pak se rozejdi, postupně přidávej na tempu, až se pomalu rozběhneš. Nohu se nesnaž nijak řídit, nechej ji dělat svou práci, tedy přesně ty pohyby, které dělala, když jen stála a ohýbala se v koleni. Pokud jde o střed těla, předsaď zadek, zpevni střed těla a nenechej ho sednout ani se zlomit v pase. To je vše, co je třeba udělat, chceš-li běžet přirozeně. Hodně zdaru! Miloš Škorpil je zakladatelem serveru bezeckaskola.cz a čestným šéfredaktorem Rungo.cz