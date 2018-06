Naháč se vrací. Snaží se zbavit vany, komentuje odborník

Vychýlení na pravou stranu

Je těžké jeho styl odpovědně zhodnotit, na druhou stranu mi ukázka umožňuje poukázat na dost zásadní problém, který má většina běhajících: vybočení do strany. Naháč je celý vychýlený v ose, celé jeho tělo se naklání na pravou stranu. Stačí se zaměřit na pozici jeho levého a pravého ramene. Pravé rameno je evidentně, a to po celou dobu ukázky, níže než levé. A nemyslím si, že by to bylo kvůli tomu, že drží v pravé ruce trenky.

Pokud je můj postřeh správný, má naháč často problémy s pravým kolenem a pravou kyčlí. Jsou totiž při běhu přetěžovány tím, že větší část váhy naháčova těla zachycuje pravá dolní končetina. Poradil bych mu, aby co nejdříve zaběhl za fyzioterapeutkou či fyzioterapeutem, který by ho srovnal a naučil pár cviků na posílení svalových skupin, které mu pak pomůžou stát, chodit i běhat rovně.

Práce rukou

Popsat mohu jen práci levé ruky, pravá totiž, jak jsme už podotkli, křečovitě svírá trenky (správně by měla být dlaň jen mírně sevřená, jako by člověk držel v ruce motýla a nechtěl ho rozmačkat). Levá ruka sice nic nesvírá, ale je také úplně mimo. Chvilku ji má běžec sice sevřenou do pěsti, ale jinak s ní máchá dozadu a občas ji vějířovitě rozevírá.

Jak správně pracují při běhu ruce

Ruka svírá v lokti úhel 90 stupňů a ten drží jak při pohybu nahoru, tak dolů. Maximální rozsah pohybu ruky je nahoře po rameno, dole po kyčel. Naháč levou ruku při pohybu dozadu propíná a švihá jí daleko za tělo.

Výzva Pokud nám pošlete třicetivteřinový záznam běhu (natočte se z profilu a v jednom záběru), objasníme vám, co děláte dobře a v čem chybujete. Posílejte na redakce@rungo.cz, do předmětu napište STYL. Video budeme následně i s rozborem publikovat na Rungo.cz.

Jediný pohyb, který ruce při běhu vykonávají, je pohyb v ramenním kloubu – nahoru a dolů. Naháč zde přidává spousty kroutivých pohybů, při nichž zaměstnává všechny klouby na ruce, včetně kloubů prstů.

Ještě si můžete všimnout, že naháčovi pracuje celá oblast ramen. Při každém odrazu si pomáhá celou stranou těla nad odrazovou nohou. Vypadá to velmi dynamicky, ale je to naprosto nestylové. A pokud naháč ještě netrpí problémy s uskřípnutými nervy a vybočenými ploténkami, tak brzy bude.

Práce chodidel

I bez pohledu z boku je zcela patrné, že naháč je patař. Kromě toho drží velmi úzkou stopu. Všimněte si, jak patami skoro líže oblast kotníku stojné nohy. Naháči, radil bych ti trošku širší rozchod.

Další chybou je, že mu jdou špičky od sebe. Je docela možné, že tím koriguje rozložení hmotnosti na plochu chodidel, ale i tak by si měl špičky srovnat do roviny, aby směřovaly jen dopředu. S tímto stylem přirozeně nikdy běhat nebudeš, protože by sis při tom vylámal oba vnitřní kotníky.

Práce předních končetin

Naháč se snaží běžet v náklonu, nejspíš ho k tomu nutí minimalistické boty, ale jako by si to vždy těsně před odrazem rozmyslel, zadržel na chvíli tok energie, jako když se vzpěrač chystá zvednout nad hlavu těžkou činku, jakou nikdy nedal, a pak se mohutně odrazí dopředu. Důsledkem je mohutný skok a došlap nohy daleko před tělem a ne pod, jak to má být správně.

Rada na závěr

Naháči, i když tě někdo honí, uvolni se, nevydávej zbytečně energii na pohyby, které tě nezachrání, a směřuj ji jen dopředu. Máš jí dost, jen se s ní musíš naučit dobře zacházet. Až se to naučíš, nebude mít Rungo šanci.

Miloš Škorpil je zakladatelem serveru bezeckaskola.cz a čestným šéfredaktorem Rungo.cz