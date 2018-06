Rozbor běžeckého stylu: nadmíru soustředěný běžec

Hlava a oči

Celá ztuhlost začíná od hlavy a očí. Povšimněte si soustředěného pohledu, jako by se Petr nedíval na cestu, ale mířil pohledem do sebe, jako by kontroloval každý svůj pohyb. Nesleduje cestu, jak by měl, ale sleduje sebe.

Vím, je to těžké, když chcete předvést perfektní výkon. Ale přirozený běh vyžaduje uvolněnost. Funguje to stejně jako se vším v životě, když něco moc chceme a moc po tom toužíme, celé nás to ochromí, vytvoříme kolem sebe zeď, která to k nám nepustí. Jakmile si řekneme, fajn, asi to není nic pro mě, uvolníme sevření a najednou šup, ono to k vám přiběhne jak pejsek.

Uvolněte se, prosím, a začne vám to jít.

Ruce a ramena

Ruce jsou proklatě nízko a to rozkývává i ramena. Řekl bych, že i u rukou je hlavní příčinou ono velké soustředění. Takže, Petře, uvolni se, ruce zvedni celé trošku nahoru (úhel v loktě je dobrý) a bude to v pořádku.

Střed těla a náklon

Ne moc, ale Petr v tom trošku sedí. Petře, zatni půlky, předsaď kyčle (zadek) víc dopředu. Trup je v pohodě, celé se to láme ve středu těla, takže stehna tlačíš hodně dopředu, s oním zlomem ve středu těla to vlastně ani jinak nejde.

Stehna, kolena, zášvih

Jak jsem napsal výše, problém začíná ve středu těla. To, že zlomený střed tlačí stehna dopředu, vede i k tomu, že nášlap je mírně před tělem a ne pod ním. Petře, zkus se ve středu srovnat, to tě celého v ose nakloní dopředu. Abys neměl pocit, že běžíš na napnutých kolenou, že vlastně jdeš, po odvalení nohy po povrchu jí švihni dozadu. Švih tě doslova nakopne, vystřelí tě dopředu.

Chodidla

Chodidla dobrá. Někomu se může zdát, že Petr našlapuje na patu, ale to je opravdu jen zdání. Když se na došlap soustředíte víc, vidíte, že první kontakt s povrchem je na středu (na bříšku) chodidla.

Rada pro všechny

Stejná rada jako pro Petra platí i pro ostatní. Předtím, než zapnete kameru, se trošku proběhněte, zahřejte, rozcvičte, uvolněte. Na ukázce byste měli být vy, ne kombinace toho, jak běháte normálně, a toho, co se vám do vašeho běhu podařilo začlenit z toho, co jste nazřeli z předchozích ukázek a mých hodnocení.

Miloš Škorpil je zakladatelem serveru bezeckaskola.cz a čestným šéfredaktorem Rungo.cz