Rozbor běžeckého stylu: kačer se snaží vzlétnout

Neběží úplně špatně a je vidět, že už má o přirozeném běhu něco nastudováno a pokouší se to uvést do praxe. Největší chyba je v práci, či spíše zahálce rukou. Vše za ně musejí oddřít ramena a výsledkem je chybné fungování boků a to, že se Martin kývá jako kačer.

VIDEO: Rozbor běhu - Martin