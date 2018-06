Rozbor běžeckého stylu: jedna běžkyně, dvě ukázky

Pojďme si video ukázku rozčlenit do několika časových úseků, v nichž pak mýžeme zhlédnout odlišné podání práce dolních končetin.

Plusy a minusy Pozitiva při uvolněném běhu: celková dynamika běhu, dlouhý krok

velký rozsah pohybů bérce - zákop, předkopnutí

vzpřímené držení hlavy a trupu

špičky nohou nevybočují do stran Negativa dolní končetiny: při přílišném soustředění se na běžecký pohyb mají nízkou letovou fázi, malý zákop, došlap „pod tělem“, krátí se běžecký krok

ramena odtahují paže příliš od těla

neuvolněný pohyb předloktí

natažené prsty na rukou vedou ke ztuhlému pohybu celých paží Náprava běhat uvolněně a přirozeně, jak to běžkyně umí a předvádí v první části videa

pokrčení prstů na rukou, mírně zabalit do dlaně

pohyb paží vést více u těla

nefixovat pokrčení v loketním kloubu - uvolnit pohyb

běžecká abeceda

Mezi nultou až osmou sekundou a následně mezi dvaadvacátou sekundou a koncem videa lze sledovat poměrně slušnou švihovou práci bérců (zejména v části první, tedy do osmé sekundy). Zde Radmila využívá plně energie, kterou do pohybu dá. Vidíme dobře provedený zákop, který je potřebný k mikrofázi, při níž dochází k relaxaci lýtkových svalů a která prodlužuje letovou fázi běhu (též relaxační dobu pro dolní končetiny).

Kladně lze ohodnotit i následný došlap, k němuž dochází dostatečně před těžištěm těla. Jednoduše řečeno, běžkyně si jde pro došlap a následný odraz dopředu a tato technika výrazně napomáhá efektivitě běhu. Rychlosti běhu odpovídá délka kroku, nedochází k jeho zkracování, což je velmi pozitivní pro následný výkon a prožitek z běhu. Držení trupu a hlavy je v pořádku. Běh v této části působí velmi uvolněně – až na paže, ty si ale shrneme níže.

Nyní se pojďme podívat na zbylý úsek videa, tedy devátou až jednadvacátou sekundu. Ve srovnání s výše popsanou části je zde jiná práce dolních končetin. Zákop zde není téměř žádný a došlap je "pod tělem". Krok je tím zbytečně zkrácen. Tím, že je zde minimální letová fáze a odraz je jen velmi slabý, jsou chodidla "tahána" nízko nad zemí. Zkrátka, ve srovnání s předešlými fázemi ukázky je to téměř úplný opak. Jako by se běžkyně velmi snažila myslet na běh a přestala běžet zcela přirozeně. Takže rada zní: přestat se na běh a techniku jako takovou usilovně soustředit a běžet přirozeně a technicky správně, tak jak to Radmila předvádí v první části videoukázky. Přidat více švihu do pohybu dolních končetin.

Co se týká práce a pohybu paží, působí velmi křečovitě a jsou zbytečně příliš odtaženy od trupu.. Neuvolněný pohyb je zřejmě dán příliš pevným držením předloktí a také samotné ruky (dlaně). Natažené prsty se mohou klidně uvolnit, lehce pokrčit a zabalit do dlaně – a uvolnit tak napětí celého předloktí. Na video ukázce je viditelné, že běžkyně téměř "nepoužívá" loketní kloub - pohyb paží vychází z ramene a loketní kloub je i přes pokrčení předloktí jako by fixovaný. Tak dochází k již zmiňovanému příliš robotickému pohybu paží. Takže platí: nebát se uvolněnější předloktí zapojit do celkového pohybu horních končetin. Běžecká zásada zní: pokud běžec nedokáže řádně uvolnit právě horní končetiny a paže, brzy se zatuhnutí projeví i na zbytku horní poloviny těla a na celkové ztuhlosti běžce při vytrvalostním běhu.