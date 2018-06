Rozbor běžeckého stylu: i když má nadváhu, běží moc dobře

Chybička tam je, nechám si ji však až nakonec. Její záznam bych chtěl předně využít k propagaci běhu, odvahy a postoje, kdy se snažíme napravit něco, co jsme v životě zanedbali.

Veronika je mladá žena, které se již v mladém věku podařilo nabrat nebývale solidní tělesnou hmotu. Mnoho žen by se za to na jejím místě jen stydělo, začaly by se schovávat před světem a hledat důvody, proč se nemohou nadváhy zbavit. Hledaly by důvody, proč to nejde, proč nezačít chodit, proč nezačít běhat. Bály by se odsouzení okolí. Veronika to vzala za jiný konec, za správný. Stala se příkladem, že to fakt jde.

Nikam se nehnat

Veronice a jí podobným, ať ženám, tak mužům, fandím: dovedou se nebát, nehledají výmluvy a rozběhnou se. Chce to ovšem začít pěkně zvolna, a to přesně Veronika dělá. Na zaslaném videu mě nejdříve zaujala rozvaha, Veronika se nikam nežene, nesnaží se nic uspěchat, prostě si v poklidu běží. A tak může běžet technicky správně. Má na to prostě čas. To je základ, když se chcete cokoliv naučit.

Namítnete-li, že Veronika má tu výhodu, že se nikam ani hnát nemůže, máte pravdu, určitě byste s ní však neměnili, zato její styl byste si přisvojili rádi. Z ukázky běhu Heavy Runner si odneste následující: chcete-li se naučit běhat přirozeně, dejte tomu čas. Postavte se rovně, zvedněte jednu nohu a položte ji na zem. Nechte ji, ať se zvedá zcela přirozeně (nijak se ji nesnažte ovládat), stejně tak přirozeně ji nechte klesnout.

Chvilku takto stůjte, nohu zvedejte a nechávejte klesnout. Až vás bude bolet stojná noha, vyměňte je. Celou dobu jen sledujte pohyb nohy, kterou zvedáte. Všimněte si, jak se noha nakloní, když jde nahoru, a jak se krásně položí na zem, nejdříve na střed chodidla a pak na patu.

Po chvíli se zpevněte v pase, nakloňte se dopředu a velmi pozvolna, jako Veronika, vyběhněte, nikam se nežeňte a snažte se, aby chodidla a nohy dělaly to samé, jako když jste nohy zvedali ve stoji.

A jaká že je Veroničina chyba? Málo propíná kolena, ale to bych jí při její hmotnosti odpustil.

Veroniko, držím palce, jen tak dál.

Miloš Škorpil je zakladatelem serveru bezeckaskola.cz a čestným šéfredaktorem Rungo.cz