Rozbor běžeckého stylu: boxer

Práce rukou

Švihem pěsti vystřelující zprava či zleva do středu mi běh připomněl boxera. Radil bych proto lokty blíže k tělu a pěst (ovšem jen mírně sevřenou, která by neublížila ani mouše) vystřelovat jen dopředu a nahoru.

Výzva Pokud nám pošlete třicetivteřinový záznam běhu (natočte se z profilu a v jednom záběru), objasníme vám, co děláte dobře a v čem chybujete. Posílejte na redakce@rungo.cz, do předmětu napište STYL. Video budeme následně i s rozborem publikovat na Rungo.cz.

Nohy se ženou příliš dopředu

Nohy na zaslané ukázce jsou hodně tuhé a místo, aby dopadaly pod tělo, běží si to před ním. Výsledkem je opačný náklon, ovšem jen spodní části těla. Trup si to míří pěkně vzhůru, jako komín zámořského parníku.

Kotník musí být uvolněný

Naprosto zaťaté jsou na ukázce i kotníky. Běžec se snaží usilovně držet chodidlo tak, aby došlo při dopadu k prvnímu kontaktu nohou se zemí na její přední části. Kromě toho, že je chodidlo celé zaťaté, je i hodně vytočené směrem ven.

Jak dosáhnout přirozeného běhu

Na místě by samozřejmě byla návštěva tréninku začátečníků (a to platí pro všechny, kdo dosud zaslali ukázku), kde vám mohou nejlépe vysvětlit a hlavně prakticky ukázat, jak má přirozený běh vypadat.

Po internetu mohu poradit: Zvedněte nohu a bez jakékoliv vědomé manipulace ji opět položte na zem. Když to uděláte, sám si uvědomíte, jak se noha při přirozeném pohybu nejdříve dotkne země středem chodidla a pak patou. A přesně to po vás chci. Přesně tak se chová noha, když poběžíte přirozeně.

A dál: kopejte se do zadnice. Zakopávání je jedno z písmen běžecké abecedy, pomůže vám pochopit to, co jsem psal o odstavec výše. Pokud nemáte čas pravidelně dělat liftink, skipink, vysoká kolena, pravidelně (během každého svého tréninku) zakopávejte. Zakopávání vám pomůže se správným náklonem dopředu, uvědomit si, že noha dopadá pod tělo, uvědomit si, že noha dopadá na střed nohy (na bříško), ne na špičku (prsty) a uvědomit si funkci zašvihnutí (zakopnutí) nohy dozadu.

Miloš Škorpil je zakladatelem serveru bezeckaskola.cz a čestným šéfredaktorem Rungo.cz