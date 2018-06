Rozbor běžeckého stylu: naprostá klasika

Její první charakteristickou je mírný předklon (ne náklon, jak má být správně). Ten je daní za to, že se celá léta razila teorie, že běžec má běžet právě v předklonu. Proto bych radil zpevnit střed těla a nepředklánět se. Nebo jinými slovy – vytrčit kyčle dopředu.

Došlap

Došlap je díky předklonu před tělem a první kontakt je na patě, to je taky klasika. Došlap by měl být na střed chodidla, pak se dostává ke slovu pata a dojde k převalení nohy dopředu (dvojí práce kotníku). Využij oblouku na přední části běžecké boty, ten je tam právě pro to, aby převalení (kolíbku) umožnil provést.

Hlava a krk

Ze zaslaného videa je též zřetelně vidět celkovou strnulost v oblasti trapézů. Nevím, zda je to způsobeno jen kulatými zády, nebo celkovou strnulostí (a tady se do běhu mohou promítnout všechny starosti a trable, které běžce tíží). Nedoporučoval bych však snažit se usilovně narovnávat hlavu, ale zajít nejprve za masérem a nechat si tuto oblast uvolnit, pak bude odstraňování chyby daleko jednodušší.

Práce rukou

Výzva Pokud nám pošlete třicetivteřinový záznam běhu (natočte se z profilu a v jednom záběru), objasníme vám, co děláte dobře a v čem chybujete. Posílejte na redakce@rungo.cz, do předmětu napište STYL. Video budeme následně i s rozborem publikovat na Rungo.cz.

Ruce šermují před trup, takže je třeba přitáhnout lokty víc k tělu a rukou pohybovat jen nahoru a dolů.

Jak na trénink

Zaslané video doprovodil autor též dotazem ohledně přípravy: "Běhám takto již několik let asi deset kilometrů zhruba třikrát týdně, ale časy se nezlepšují. Deset kilometrů po rovině dám zhruba za 55 minut. Půlmaraton za ubohých 2:13."

Předpokládám, že i trénink bude stylem klasika, tedy že třikrát týdně vyběhneš, nasadíš své tempo a běžíš, neřešíš tempo, skladbu tréninku, nic, prostě běžíš. Když se ti běží dobře, běžíš na úrovni svých tréninkových rekordů, když to neběží, jsi z toho otrávený, že to dneska neběželo, ale příště bude zase líp.

Zkus to takhle: První trénink v týdnu vyběhni prvních 10 až 15 minut volně, drž se v tempu zpátky, pak lehce zrychli, ale ne na tempo, které jsi byl až dosud zvyklý běhat. Posledních pět minut zase zpomal. Jsem si jistý, že dodržíš-li tenhle styl, nebude tvůj čas vůbec špatný, spíše takový průměr.

Druhý trénink vyběhni prvních 10 až 15 minut opět volněji, posledních pět minut zase zpomal, vzdálenost mezi těmito póly si ale rozděl, a to tak, že na minutu dvě zrychlíš, jako když jdeš do finiše na závodě, pak si dáš čtyři až pět minut volněji a poté zase rychlejší úsek.

Třetí trénink běž jako první, ale pokud se chystáš na půlmaraton, vzdálenost týden co týden o kilometr prodlužuj, až se dostaneš na nějakých šestnáct sedmnáct kilometrů. Oněch 17 kilometrů bys měl mít čtyři týdny před vlastním půlmaratonem. Úplně poslední týdny před půlmaratonem zase zkracuj asi na 15 – 12 – 10 kilometrů. Týden před půlmaratonem už to spíš jen tak šolíchej, obden si vyběhni na zcela volných pět kilometrů.

Miloš Škorpil je zakladatelem serveru bezeckaskola.cz a čestným šéfredaktorem Rungo.cz