Rozbor běžeckého stylu: uťapkaný běh, ale velmi nadějný

Za její ukázku jsem však rád, protože dokazuje, že o přirozeném běhu ví čím dál víc lidí a zkoušejí ho aplikovat v praxi. Ale zároveň je vidět, že všechno, co se učíme z druhé ruky, má svá úskalí. Jaká se promítají v Žanetině ukázce?

Postavení: schází náklon

Možná že kdyby se do toho Žaneta více opřela, neměla by sice běh tak pod kontrolou a odhalila by mi víc chybiček, ale možná by dospěla aspoň k mírnému náklonu. Na videu však není žádný.

Kdyby tam byl, běžela by Žaneta víceméně správně. Takto je došlap na střed nohy, ale před tělem, ne pod ním, takže je to celé takové uťapkané. Ale pokud sebere odvahu a trošku, aspoň trošku půjde do náklonu, tak to tam bude.

Ale, Žaneto, pozor! Píšu do náklonu, ne do předklonu. Předklon by ti moc nepomohl, spíš by tě nutil dokračovat ještě více před tělo.

Ruce za jedna

K nim nemám u Žanety ani ň, za ty má u mě Žaneta jedničku.

Chodidla: příliš

Pokud jde o chodidla, tam už tak hodný nebudu. Došlap je na střed nohy, funguje tu i práce kotníků, to znamená, že Žaneta nemá problém pustit se na patu. Problém je však poměrně dost značný supinační nášlap, to znamená nášlap na vnější stranu chodidla. Řekl bych, že to má tři důvody:

Přílišná snaha, udělat to celé správně. Z toho pramení mírná křeč, která vede k přílišnému vytočení chodidla na vnější stranu.

Chybějící náklon. I to přispívá k jisté křečovitosti "ovládání" chodidla, abych došlápl na střed nohy. Ovládání je v uvozovkách schválně, protože přirozený běh má být nenucený, neznásilňovaný. Mělo by při něm být naprosto uvolněné celé tělo, tedy i chodidla. To je velmi zásadní.

Ohledně třetího důvodu je v tom Žaneta nevinně, ale musím to zmínit. Podíváte-li se na její nohy, vidíte výrazné O. Jsou cviky, které by pomohly Žanetě a dalším tento problém odstranit, to už je však otázka spíše na Pavla Macka, s nímž děláme funkční cvičení.

Ale jinak, Žaneto, fakt dobrý, běžíš po správné cestě. Jen odstranit drobné pihy na kráse a bude na tebe radost pohledět.

Miloš Škorpil je zakladatelem serveru bezeckaskola.cz a čestným šéfredaktorem Rungo.cz