Rozbor běžeckého stylu: valící se nosorožec

Už při prvním zhlédnutí si říkám: Ten člověk je nějakej celej ztuhlej, to vůbec nevypadá jako ladný běh geparda nebo Keňana, spíš mi to připomíná (hodnocený objekt odpustí) valícího se nosorožce.

Běh není uvolněný

Na první pohled je vidět, že mladík neběží uvolněně, to je první chyba. Běh by měl být naprosto uvolněný. Proč je v tomto vydání strnulý, nebudu hádat, i když bych se vsadil, že je to tím, že hoch neběží tak, jak je mu to přirozené, ale už si o správném běžeckém stylu něco přečetl a snaží se to aplikovat v praxi. Přemíra snahy běžet dobře.

Člověče, uvolni se, běh není boj, běh je radost.

Hlava

Strnulost je patrná jak z celkového úsilí, tak z pozice hlavy. Na první pohled se její postavení jeví jako dobré, ale pokud se na záznam podíváte pozorněji, vidíte, jak je vtlačená mezi ramena. Uvolněná přitom musí být při běhu i ramena (i když ne povislá).

Ruce

Výzva Pokud nám pošlete třicetivteřinový záznam svého běhu (natočte se z profilu a v jednom záběru), objasníme vám, co děláte dobře a v čem chybujete. Posílejte na redakce@rungo.cz, do předmětu napište STYL. Video budeme následně i s rozborem publikovat na Rungo.cz.

Ruce šermují před tělem, jak já říkám, máchají prádlo. Druhou chybou je, že příliš pracují ramena, která se vytáčejí dopředu. Mají však být naprosto v klidu, pohyb rukou nahoru a dolů má být prováděn jen v ramenním kloubu, tedy nikoli tím, že se budou ramena vykrucovat dopředu a dozadu, jak vidíme na videu.

Pas – core

Náš běžec je ohnutý v pase. To však není totéž jako náklon dopředu! Takže vysunout celé pozadí dopředu a srovnat v ose: předsadit pánev dopředu, stáhnout půlky, vyrovnat v šikmé ose, tělo musí být od hlavy až k patě v jedné přímce, v pase nesmí vytvořit jakýkoliv úhel.

Nohy

Nohy evidentně neběží, ale provádí jeden skok za druhým, takže nám běžec předvádí souhrn souvislých skoků. Doporučení: zkrátit krok, snažit se, aby noha došlapovala pod tělem, ne daleko před ním.

Chodidla

I laik pozná, že tento běžec je patař. Prvotní kontakt s povrchem na patu je způsoben dvěma příčinami. Obě již známe, první pramení z toho, že je ohnutý v pase, druhá z toho, že skáče, a noha tak dopadá na povrch daleko před běžcem. Při tomto způsobu běhu nohu pod sebe prostě nesložíte, ani kdybyste si ji zlámali. Kromě výše uvedeného srovnání do osy v pase proto opět doporučuji zkrátit krok.

Rozhodně bych však neházel flintu do žita, dva tři individuální tréninky na styl a je to tam.

Miloš Škorpil je zakladatelem serveru bezeckaskola.cz a čestným šéfredaktorem Rungo.cz