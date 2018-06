Rozbor běhu: styl lážo-plážo

Kdyby běžci Petrovi svázali ruce za zády, asi by mu to při běhu ani nevadilo. V jeho ukázce naprosto chybí výpomoc paží. Celé horní končetiny jsou jen tak neseny a pohyb jim dodává pouze rotující trup.

To je samozřejmě špatně a je to na úkor běžecké techniky i samotného výkonu. Kdo si vyzkoušel to, že pokud při uvadajícím běhu paže a předloktí pěkně rozhýbe, dodá mu úplně jinou dynamiku a lehkost, dá mi jistě za pravdu. Paže jsou při běžeckém cyklickém pohybu jakýmsi druhým hnacím motorem.

Plusy a minusy Negativa přetáčení ramen, a tím mírně i celého trupu

paže jsou téměř bez vlastní dynamiky a bez nápomoci běžeckému tempu

zkracování kroku vlivem nedotažení pohybu bérce vpřed

dopad na celé chodidlo Pozitiva držení trupu - mírný náklon vpřed

vzpřímené držení hlavy

přiměřený zákop

Samozřejmě, rozsah práce horních končetin musí být adekvátní tempu běhu. Ale i při pomalém klusu by celé paže měly být běžecké dynamice nápomocny.

Petr má navíc příliš sevřené předloktí a ruce se stahují před tělo – výsledkem je jasná rotace v ramenou, pohyb, který není při běhu žádoucí. Poradil bych mu, aby předloktí více uvolnil, povolil sevřenost v loketním kloubu a zaměřil se na předozadní pohyb paží a udržení ramen v klidu. Tím dojde i ke zklidnění v oblasti přetáčení trupu.

Jde-li o držení hlavy a nesení trupu, je vše v pořádku – mírný náklon vpřed a vzpřímené držení hlavy je správný.

Dolní končetiny taktéž příliš neoplývají dynamikou a plným rozsahem pohybů, který by i při pomalejším běhu mohl být větší. Schází mi zejména vykývnutí bérce vpřed a došlap těsně před tělem. Krok je tím úměrně zkracován.

Videoukázky Videa zasílejte o délce alespoň třicet sekund. Pohled na běžce by měl být z více stran, nejlépe jeden z boku, druhý zpředu, každý z nich ideálně po oněch třicet vteřin. Apelujeme také na svižnější tempo běhu, při němž lze běh lépe technicky provést, při němž však též více vyniknou případné nedostatky či chyby v technice. Svá videa zasílejte na dusan.erbs@post.cz

Jak se zdá z ukázky, Petr se snaží, alespoň v první polovině videa, o běh přes přední část chodidel, o běh přes špičky. Ovšem místo toho, aby si pro dopad a odraz "došel" díky výkyvu bérce vpřed, a tedy delšímu kroku, dohání to přespřílišným zvedáním kolen a našlapuje příliš zvysoka.

V druhé polovině ukázky je to již zcela čistě běh přes celé chodidlo, a to není vůbec vítáno. Jednak kvůli dynamice běhu, následkem je totiž velké zabrzdění dopadem na celou plochu chodidla, jednak ze zdravotních důvodů, váha těla i s energií přenesenou na dopad jde na klenbu, taktéž je zde minimálně využit tlumivý systém běžecké obuvi. To se nemusí líbit ani ostatním kloubům dolních končetin, o obratlích a páteři ani nemluvě.

Postavení pánve je dobré, nevyznačuje se výrazným podsazením, takzvaným "sezením", jak to u běžců velmi často bývá. I zákop můžeme vzhledem k rychlosti běhu ohodnotit kladně.

Abych tedy shrnul nejzásadnější negativa: chybou je rotace ramen, a tím i celých horních končetin, plus nedostatečná dynamika v práci paží. V oblasti dolních končetin by se měl Petr zaměřit na prodloužení kroku zvětšením rozsahu pohybu bérce směrem vpřed a vybrat si, zda chce mít dopad přes přední část chodidla (špičku) či přes patu.