Rozbor běhu: solidní běh a antuková nostalgie

I když je běžec Vít robustnější postavy a z hlediska somatotypu bych jej pasoval spíše na sprintera, běžce na 400 metrů či vícebojaře než běžce vytrvalce, předvádí lehký styl běhu. Odhadoval bych, že Vít má již něco naběháno a s během rozhodně nezačíná.

Plusy a minusy Negativa mírné křížení předloktí před tělem

příliš odtažené lokty od těla při pohybu vpřed Pozitiva držení trupu - mírný náklon vpřed

vzpřímené držení hlavy

přiměřený zákop a délka kroku

celková uvolněnost pohybu

dynamika pohybů

Z běhu v ukázce čiší dynamika, běžecký krok je přiměřeně dlouhý a nedochází ke zbytečnému zkracování kroku. Odrazová noha je pěkně propnuta a dotažena až do krajní polohy, odkud dojde k odrazu postupně přes chodidlo až ke špičce nohy. Tím je plně využit běžecký krok a energie se přenáší k následujícímu kroku a poměrně lehkému posunu vpřed. Výborná je i výška letové fáze, která svou měrou přesně odpovídá předváděnému běhu.

Horní polovina těla je až na drobné odchylky taktéž precizní. Mírný náklon trupu vpřed, vzpřímeně držená hlava. Tím, že si běžec nekouká pod nohy, způsobí narovnání trupu a mírné předsazení pánve dopředu.

Horní končetiny pracují taktéž velmi dynamicky a přitom uvolněně. Jako drobnou odchylku bych vytkl, jako již v několika předchozích rozborech, sklánění předloktí k tělu. To může být způsobeno buďto rotačním (otáčivým) pohybem v rameni nebo nadměrným odtahováním loktů od těla. Pokud si ukázku zpomalíme, zjistíme, že zde je to způsobeno nadměrným odtažením lokte a tím i celé paže od těla při pohybu vpřed a neudržením pohybu pouze v předozadní rovině. Toto lze ovšem velmi dobře odstranit, bude-li to mít Vít v běžecké paměti.

Tato ukázka patří rozhodně k těm, které můžeme doporučit jako vzory pro ty, kteří se v běžeckém stylu teprve hledají.

Videoukázky Videa zasílejte o délce alespoň třicet sekund. Pohled na běžce by měl být z více stran, nejlépe jeden z boku, druhý zpředu, každý z nich ideálně po oněch třicet vteřin. Apelujeme také na svižnější tempo běhu, při němž lze běh lépe technicky provést, při němž však též více vyniknou případné nedostatky či chyby v technice. Svá videa zasílejte na dusan.erbs@post.cz.