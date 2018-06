Rozbor běhu: lehkostí vpřed

Jako by se vznášela, v každém kroku běžkyně z dnešní ukázky je opravdu velká lehkost. To se cení. Zapracovat by měla naopak na podsazení pánve a výšce letu.

Délka kroku, včetně práce bérce, naprosto odpovídá předváděnému tempu. Zmírnil bych výšku letu. Běžkyně na volný klus příliš mění polohu těžiště ve vertikální poloze a běh působí „hopsavým“ dojmem. Zásadním negativem je poté pánev, je příliš vzadu a s ní i těžiště, a taktéž velmi vzpřímený trup. Výsledkem je příliš velké úsilí při pohybu vpřed i při relativně pomalém běhu. Běžkyně by měla pánev mírně předsadit a tím lehce naklonit trup dopředu. Tak srovná hlavu, trup a pánev do jedné osy. Běh pak bude jistě ekonomičtější. Horní končetiny jsou vcelku uvolněné, pracují přiměřeně tempu. Jen je zbytečné tak vysoko švihat předloktími k prsům. Lokty by se měly naopak více tlačit k tělu, zamezí se tak křížení předloktí před tělem. Plusy a minusy Negativa posazení pánve příliš vzadu („vystrkování hýždí“)

chybí náklon trupu mírně vpřed – hlava, trup a pánev nejsou v jedné ose

předloktí je zvedáno zbytečně vzhůru

lokty jsou od těla - křížení předloktí před tělem

„hopsavý“ krok: těžiště je příliš vychylováno ve vertikální poloze (snížit výšku letové fáze) Pozitiva délka kroku

rozsah práce bérce a pohyb v kyčelním kloubu

celková lehkost a uvolněnost Rozbor běhu Videa zasílejte o délce alespoň třicet sekund. Pohled na běžce by měl být z více stran, nejlépe jeden z boku, druhý zpředu, každý z nich ideálně po oněch třicet vteřin. Apelujeme také na svižnější tempo běhu, při němž lze běh lépe technicky provést, při němž však též více vyniknou případné nedostatky či chyby v technice. Svá videa zasílejte na dusan.erbs@post.cz. Dušan Erbs Na závodní úrovni se věnuje atletice od sedmé třídy základní školy (od roku 1993), na výkonnostní úrovni pak od roku 1996. Vstoupil do týmu AC Pardubice, v němž působí dodnes. Soustředí se na střední a dlouhé tratě. Současně se plně věnuje dlouhým krosovým či silničním běhům na pět až patnáct kilometrů a dráhové atletice. Od roku 2003 je jeho druhým sportem canicross, je členem týmu SK Děti Severu. Mimo jiné je mistrem České republiky v krosu, akademickým vicemistrem České republiky na 3000 metrů př., mistrem Evropy i světa v canicrossu. Je licencovaným trenérem atletiky se specializací na běhy a absolventem magisterského studia se zaměřením na tělesnou výchovu, sport a biologii.