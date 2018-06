Rozbor běhu: krása běhu naboso

Osobně jsem s radou ohledně výběru minimalistické běžecké obuvi či s doporučením bosonohého běhu opatrný. Důvodem je zhoršený zdravotní stav pohybového aparátu dnešní lidské populace a především degenerace v oblasti pohybu vůbec. Vyloučím-li vrcholový či výkonnostní sport z hlediska nadměrné zátěže na pohybový aparát, nejsem v žádném případě proti bosonohému běhu či minimalismu v obuvi. Jen vždy radím, začínejte postupně a zohledněte své případné zdravotní problémy pohybového aparátu či abnormality (záněty achilovek, burzitidy, vysoká klenba, ploché nohy, přílišná pronace či supinace chodidel, varózní postavení kolen, kostní výrůstky atd.)

Kdo se dostane do fáze jako Daniel, kterého můžeme vidět na dnešním videu, je to krása pohledět. Vybral jsem zejména videoúseky, na nichž je detailnější pohled na dolní polovinu těla, a to zejména na chodidla.



Věčné diskuze jako běh přes patu, či přes špičku? Co je normální a přirozené? Zapněte reproduktory, pohodlně se usaďte a kochejte se.



Vánoční speciál





Po celý rok 2014 jsem se v této rubrice snažil posoudit vaše videoukázky z hlediska techniky běhu. Vyzdvihnout plusy, ukázat na případné odchylky a případně poradit, jak lze ještě lépe doladit běžeckou techniku a výkon. Během zimní běžecké přípravy se v této rubrice odmlčíme. Jednou se však ještě setkáme, v čase Vánoc. Netradičně a malinko si role pozměníme, víc ale neprozradím.



A čemu se budeme věnovat společně během zimy? I to si nechám jako malé překvapení. Poodhalím pouze to, že nakoukneme do tréninkového deníku běžce a vyjdeme vstříc těm, kteří mají touhu své běžecké výkony posouvat dále. Nejenom nápravou techniky běhu, ale nebojí se změny ve své ustálené formě běhu či „trénování“. Změna je život.



VIDEO: Rungo: rozbor běhu Barefoot Running Form - Fast Pace Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu