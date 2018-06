Rozbor běhu: klasika s neposednými rameny

Nutno předeslat jedno pravidlo, které platí u běhání, ale koneckonců ve sportu vůbec. Pokud se u běžce setkáme s drobnou chybou u pomalého tempa běhu, s přibývající rychlostí se drobné chybky a odchylky na běžecké technice zveličí a kumulují.

Jestliže si video zpomalíme, je v jistém záběru možno vidět, že běžkyně vtáčí bérec a chodidlo zadní nohy za oporovou nohu. Aby při následném kroku přenesla bérec opět vpřed pro došlap, musí ho vytočit s chodidlem opět ven. Zkrátka – je to pohyb navíc.

Plusy a minusy Negativa rotace v ramenou a mírné přetáčení trupu

lokty od těla-křížení předloktí před tělem

chodidla kladena přes sebe: úzká stopa

vtáčení bérce zadní nohy za oporovou nohu Pozitiva délka kroku

rozsah práce bérce a pohyb v kyčelním kloubu

celková lehkost a uvolněnost

držení trupu a hlavy

Stabilitu kroku snižuje též příliš úzkou stopou. Obdobně jako na minulé ukázce „překládá“ nohy mírně přes sebe. Tím se tvoří užší stopáž a hůře se udržuje balanc, obzvláště v terénu.

K délce kroku nelze u dané rychlosti a tempa nic vytknout, stejně tak míře energie v zákopu a důraznosti odrazu.

Běžkyně však trpí vadou, která je velmi rozšířená: rotací ramen a trupu. S přetáčením ramen souvisí i křížení předloktí před tělem. U volnějšího běhu je to pouhá vada na kráse, ovšem s přibývající rychlostí je to pohyb navíc, který nejenom ubírá důležitou energii, ale též rozhazuje přímou stopu celkově. Zkřížené paže pak nejsou takovým hnacím elementem, jakým by byly při pohybu v boční rovině.

Běžkyně však naštěstí nemá předloktí příliš křečovitě sevřeno a zvedáno vzhůru, paže i předloktí se zdají být vcelku volné. Platí ale staré známé: lokty více k tělu. Držení trupu, hlavy a postavení pánve jsou naprosto v pořádku.

Musíme ale říci, že na adekvátní hodnocení je video extrémně krátké a běžkyně je snímána pouze z jednoho postavení.

Rozbor běhu Videa zasílejte o délce alespoň třicet sekund. Pohled na běžce by měl být z více stran, nejlépe jeden z boku, druhý zpředu, každý z nich ideálně po oněch třicet vteřin. Apelujeme také na svižnější tempo běhu, při němž lze běh lépe technicky provést, při němž však též více vyniknou případné nedostatky či chyby v technice. Svá videa zasílejte na dusan.erbs@post.cz.