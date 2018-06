Rozbor běhu: je to vlastně běh? Není to chůze?

Pokud se okamžik letu vyskytne v technice sportovního rychlo-chodce, je za to napomenut a při opakovaném napomínání i diskvalifikován. Naopak při běhu je letová fáze podstatným momentem cyklického pohybu, který do značné míry ovlivňuje samotný běžecký výkon. To, že je v Katarině letová fáze potlačena, jejímu běhu škodí.

Plusy a minusy Negativa nízká letová fáze, krok je příliš utahaný

chybí dynamičtější odraz

paže a lokty příliš odtažené od těla, neuvolněné předloktí Pozitiva náklon trupu vpřed bez záklonu

vzpřímená hlava

adekvátní délka kroku a zákop k rychlosti běhu

tempu běhu odpovídající rozsah pohybů paží, uvolněné sevřené ruce-dlaně Náprava paže uvolnit, přitáhnout lokty více k tělu, rozpohybovat a uvolnit i samotné předloktí

přidat na dynamice práce dolních končetin, zejména zesílit odraz

běžecká abeceda (nápomoc k technice, odrazu i dynamice běhu)

Její dolní končetiny jsou zkrátka utahané i na tak pomalý běh, jaký Katarina předvádí. Letová fáze je velmi nízko nad zemí, těžiště vystoupá málo. To pro běžkyni znamená, že po dopadu není prostor na následný energičtější odraz a přenesení energie směrem vpřed. Katarina by se měla zaměřit na vedení odrazu o něco více vzhůru.

Pokud si videoukázku zpomalíme, můžeme vidět, že délka kroku je celkem odpovídající rychlosti. Samozřejmě, pokud běžkyně zvýší letovou fázi jen málo, dojde i k menšímu prodloužení běžeckého kroku. O zákop se běžkyně snaží a její zákop je u jejího tempa adekvátní.

Držení horní poloviny těla je správné, náklon trupu mírně vpřed koresponduje se správnou běžeckou technikou. Stejně tak pochvalme držení hlavy, běžkyně se dívá daleko před sebe.

Poznámka k zasílaným videoukázkám Vašich běhů Prosíme o zasílání videa o délce alespoň 30 sekund. Pohled na běžce by měl být z více stran-nejlépe jeden pohled z boku, druhý zpředu. Ideálně-30 sekund pohled na běžce z boku, 30 sekund pohled na běžce zpředu. Apelujeme také na svižnější tempo běhu, při kterém lze jednak běh lépe technicky provést, ale též více vyniknou případné nedostatky či chyby v technice. Tudíž tak lze lépe techniku běhu ve videoukázce hodnotit. Vaše videa zasílejte na dusan.erbs@post.cz

Na závěr se zaměříme na horní končetiny. Rozsah pohybů je odpovídající, stejně tak musím pochválit pohyb paží pouze v boční rovině podél těla bez jakékoliv zbytečné rotace v ramenou. Mému běžeckému oku ale vůbec nelahodí přílišné odtažení paží od těla, vytočení loktů směrem ven a strnulost předloktí. Horní končetiny a zejména předloktí, jako by se vůbec nepohybovaly přirozeně, nejsou uvolněné. Běžkyně by měla paže přitáhnout více k tělu, zmírnit tak napětí v pažích a tím následně též v loketním kloubu uvolnit samotné předloktí. Samotné ruce dlaně jsou v pořádku, prsty jsou zabalené do dlaně bez křečovitého držení.