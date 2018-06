Rozbor běhu: dynamický styl, jemuž pomůže předsazení pánve

Horní polovina těla je přirozeně uvolněná, stejně tak jako ramena a následně paže. Ruce pracují rytmicky v pohybu. Vzpřímená hlava a "daleký pohled" napomáhají vzpřímenému držení trupu, který působí příjemně uvolněným dojmem. Mohl by však být více nakloněn vpřed.

Plusy a minusy Negativa předloktí směřuje do stran před tělo - rotace

dopad na střední část chodidla

malý náklon trupu vpřed Pozitiva celková dynamika běhu

velký rozsah pohybů bérce - zákop, předkopnutí

pružnost v odraze

odpovídající délka kroku

vzpřímené držení hlavy a trupu

Drobnou chybkou, či spíše mírným odchýlením od jakéhosi "ideálu", jsou paže, které se v oblasti předloktí stáčí před tělo. To lze sledovat zejména při pohledu na běžce zepředu. Toho, aby se paže pohybovaly více v boční rovině běžcova těla, lze dosáhnout větším soustředěním se na tento cyklický pohyb a při nácviku správně prováděné série běžeckých cvičení, takzvané běžecké abecedy. Příčinou mohou být i mírně zkrácené prsní svaly.

I přes to, že se jedná o mírnější intenzitu běhu, dodržuje Pavel poměrně svižný zákop s následným předkopnutím bérce vpřed. Přední noha si "jde" pro dynamický došlap a následný odraz. Délka kroku odpovídá intenzitě běhu a je ideální.

Kdyby Pavel více předsadil pánev vpřed, bude to ideální poloha na velmi efektivní dopad a odraz přes špičku, který si s technikou a stylem běhu, který předvádí, může dovolit. Nyní je dopad rozložen na větší přední část chodidla-plosky.

Při podrobnějším prozkoumání si můžeme povšimnout, že Pavel pokládá nohu mírně na vnější stranu chodidla – kotník a koleno rotují směrem ven. Hovoříme o takzvané mírné supinaci. Je dána zejména anatomicky, postavením kolen, kyčlí a typem vyšší klenby.

Nelze to brát jako chybu, je to predispozičně daný běžecký fakt. Takový běžec by si jen měl dát pozor při výběru obuvi, případně je možná regulace ortopedickými vložkami na míru.

Doporučená náprava

běžecká abeceda pod dohledem trenéra (důsledné držení paží a předloktí, odrazy přes špičku)

předsunutí pánve: posilování břišního svalstva a protahování bederní části zad

nácvik držení rukou: pravidelný strečink prsních svalů, využití holí na nordic-walking

pamatovat na mírný náklon trupu vpřed: možno též občasné využití holí na nordic walking

Dušan Erbs Na závodní úrovni se věnuje atletice od sedmé třídy základní školy (od roku 1993), na výkonnostní úrovni pak od roku 1996. Vstoupil do týmu AC Pardubice, v němž působí dodnes. Soustředil se střední tratě a po opuštění dráhové atletiky se plně věnuje dlouhým krosovým či silničním tratím na pět až patnáct kilometrů. Od roku 2003 je jeho druhým sportem canicross, je členem týmu SK Děti Severu. Je mistrem České republiky v krosu v rámci České obce sokolské, mistrem Evropy i světa v canicrossu a je trenérem atletiky. Dušan Erbs