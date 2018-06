Roparun: štafeta z Paříže do Rotterdamu

Už 22 let organizuje sdružení Roparun nepřetržitý štafetový běh z Paříže do Rotterdamu. Ten se koná vždy o Letnicich, což znamená, že týmy mají na zdolání těch 520 km vcelku tři dny. V sobotu odpoledne v Paříži odstartuje 250 týmů, nejrychleší z nich dorazí do Rotterdamu v pondělí kolem desáté ráno. Každý tým tvoří maximálně 8 běžců, 4 cyklisté, kteří běžce doprovázejí a navigují, 2 doprovodná vozidla, ve kterých neběžící členové čekají, až na ně přijde řada, a skupina těch, kteří na odpočívadlech zajišťují stravování a oddech. Běžci se střídají většinou po dvou kilometrech, a pokud má tým ambice na vysokou průměrnou rychlost, tak i po kratších úsecích. Minimální průměrná rychlost je 11,3 km/h, maximalni 14,5 km/h.

Letošní vydání bylo vydařené, jen trochu komplikované vysokými teplotami (v Paříži jsme vybíhali při 35 stupních) a nočními bouřkami s obrovskými kroupami.

Především v provincii Jižní Holandsko je Roparun obrovsky populární, a na možnost zúčastnit se se čeká i roky. Sdružení proto před třemi lety začalo ve stejné datum závod s trasou Hamburk - Rotterdam (580 km), toho se letos zúčastnilo 100 týmů, a na příští rok je pořád možné se zapsat. Někdo pro první český tým?

A teď to nejdůležitější na konec: Cílem Roparun nejsou jen sportovní výkony, ale hlavně snaha dát dohromady co nejvíc peněz pro pacienty postižené rakovinou a jejich rodiny. Každý tým má za úkol sehnat sponzory a zorganizovat aktivity, které vynesou co největší obnos. Například můj tým letos zorganizoval maraton ve spinningu, sbírku během vystoupení spřátelené kapely a knižní bazar. Dohromady jsme pro dobrou věc získali 20.000 euro! Z výtěžku Roparun (každý rok kolem 5 milionů eur) se financují třeba hotelové domy pro rodiny pacientů, nebo výukové programy pro nemocné děti. Koho to zajímá, může se podívat na www.roparun.nl, část stránky je i v angličtině.