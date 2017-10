Vzduchem voní podzim. Choďte s námi a užívejte si jeho barev

Je to jen pár dní, co se podle kalendáře ujal vlády podzim. Naštěstí nás netrápil deštivým počasím moc dlouho a rovnou se přehoupl do příjemného babího léta. A toho musíme využít!

Dny se nám pomalu zkracují, ale přece jenom jich několik delších zbývá. Po náročném září, kdy většinu z nás čekala nějaká ta výzva, ať už z pozice rodiče dítka školou povinného, studenta nebo jakákoliv jiná, se snad nové povinnosti pevně usadily v našem denním rozvrhu a život zase dostal svůj řád.

Chodíme v Brně i Praze Přidejte se na svižné výšlapy! Chodíme v Brně a v Praze. Události vypisujeme na Facebooku nebo je najdete v našem kalendáři RUNGO.cz akcí na: www.rungo.jdem.cz. Do soutěže se ale může zapojit kdokoliv!

A to je dobře. Říjen je totiž ideální měsíc na to, abychom si dopřáli poslední hřejivé sluneční paprsky a nastřádali do zásoby vitamín D i nějaké ty kilometry chůze venku. Pro větší motivaci a zábavu je tady opět naše Endomondo výzva. V říjnu bude o kousíček náročnější. Abyste byli v losování o dáreček, budete muset nachodit alespoň 70 kilometrů.

Zapojit se je snadné. Můžete si stáhnout aplikaci Endomondo do chytrého telefonu nebo ji propojit se svým sporttesterem a pak už jen chodit a sbírat kilometry. Přidat se může každý.

Určitě už netrpělivě čekáte, jak to dopadlo v měsíci září. Do naší Endomondo výzvy se aktivně zapojilo 264 účastníků. Více než 40 kilometrů nachodilo 182 z nich. Štěstí se tentokrát usmálo na 43. v pořadí, Jitku Krajíčkovou, která nachodila 144.4 kilometry. Blahopřejeme a prosíme, aby se nám o překvapení přihlásila na email magdalena.ondrasova@rungo.cz.

Těšíme se na další kilometry s vámi!