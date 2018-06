Starobělské Lurdy aneb „Velká Kunratická Ostravy“

V listopadu se ve stejný den jako Velká Kunratická konaly v pořadí už druhé Starobělské Lurdy. Jedná se o náročný terénní běh o délce 3,2 kilometrů v Bělském lese přímo na jihu Ostravy. Trať vede těmi nejtěžšími, ale i zároveň nejpěknějšími pasážemi Bělského lesa. Začíná se nedaleko hospody spíše na okraji lesa. Startovalo se v 10 sekundových intervalech podle startovního čísla. Elita vybíhala až na závěr.

Letos běželo lehce přes tisíc běžců, tedy více než dvojnásobek oproti loňsku. Popularita tohoto běhu dost narůstá a dá se očekávat, že příští ročník bude ještě větší. Počasí bohužel nevyšlo, bylo těsně pod nulou a trochu i sněžilo. Běžel jsem jako jeden z prvních a hned ze začátku mě čekal seběh a výběh kopce, ale ty náročnější pasáže jsou až v průběhu druhého kilometru. To se běhá dost nahoru a dolů a do hodně strmého kopce i z kopce. Chce to odvahu seběhnout z tak prudkého kopce, a pak i sílu a koordinaci vylézt. Dost jsem předbíhal běžce před sebou.

V některých místech to i klouzalo a dle fotek ze závodů lidi padali. Jediný způsob jak nepadat, bylo prostě běžet plynule. Poslední třetina byla spíše běhavější, tady pokud jste rychlí, můžete hodně získat. Nicméně u tohoto závodu se projeví zejména každý kilogram navíc, nebo zda dostatečně posilujete např. běhy v kopcích, nebo intenzivní posilování s minimálními pauzami. V cíli na mě čekala pamětní medaile, čaj a kobliha. Já to letos uběhl za 14:59 a to znamenalo 53. místo z 1016. Trať byla perfektně značená páskami a na trati bylo hodně dobrovolníků včetně fotografů. Až na tu zimu a horší trať to bylo naprosto super.

Další závod bude 12. listopadu 2017 a já tam rozhodně budu. Všem doporučuji, hlavně pokud to nemáte daleko a chcete zkusit změnu než jen běžet lehce rovně.