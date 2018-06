Maratonská Praha

Pražský maraton je můj 6. v životě a poprvé jsem se vrátil na místo činu, teda na maraton, který jsem již jednou běžel.

Vrchol běžeckého jara byl plánován na pražský 1/2 maraton, který jsem zaběhl v čase 1:25:39, následně jsem již jen vyklusával a od června plánoval přípravu na zářijový maraton do Berlína, kde bych rád pokořil čas 3 hodiny.

Jak to tak bývá, tak plány jsou od toho aby se měnily. Týden před maratonem najdu na sociální síti neodolatelnou nabídku účasti na pražském maratonu. Díky lajkům u mé fotografie vyhrávám startovné od společnosti General Sport - prodejní speciálka Under Armour a ve středu večer mi potvrzují, že jsem opravdu účastníkem nedělního maratonu.

Příprava po pražské půlce byla spíše odpočinková, naštěstí jsem běhání nevypustil, ale výrazně zvolnil. V posledním týdnu před maratonem místo kumulování energie jsem díky pracovnímu vytížení energii spíše vyčerpával. Ve čtvrtek jsem vyzvedl startovné a vyrazil na dlouho plánovaný výlet do Brna. V pátek dle všech doporučení by měl být volný den a já si dal svižnou 15, následně v sobotu již dle plánu rozcvičení a lehkých 5 km, následovala úmorná cesta do Prahy a usínal jsem s prázdným žaludkem.

Závodní den začal krásnou modrou oblohou, což mě povzbudilo, hlava byla připravená a pomyšlení na špatnou přípravu jsem si zakázal. Hurá na start! Za přelezení do sektoru C jsem byl potrestán roztrženými trenkami, ale žádná další újma nenastala a mohl jsem vyrazit při tónech Smetanovy Vltavy na své první metry.

Po kilometru jsem doběhl kamaráda se kterým jsme vydrželi běžet 20 km přesně dle plánu v tempu 4:15. Bohužel následně, jak říká Roman Kreuziger, jsem si musel na 21. km vystoupit a začalo mé trápení a vnitřní boj s hlavou, jak odůvodnit mé odstoupení ze závodu. Naštěstí jsem se s tím tak dlouho pral a nadával si, že se to asi na 30. kilometru samo rozběhlo. Teda na mezičasech to moc poznat není, ale minimálně v hlavě jsem běžel jako pozdější vítěz Kipchirchir. Ono to moc dlouho nevydrželo, ale s postupným ukrajováním posledních kilometrů to již nebylo takové trápení. A hlavně, když člověk předbíhá aspoň pár spoluběžců, tak to má pro hlavu blahodárné účinky jako pivo po závodě na osvěžení. Rázem vidím ceduli ukazující 40. km a to je povel roztočit nohy na plné obrátky, realita dle mezičasů je taková, že tempo se zvýší naprosto minimálně. Následuje poslední levotočivá zatáčka na Pařížskou, kontrola hodinek, které ukazují již jen několik desítek sekund do plánovaného času 3:10. Teď již opravdu zapínám turbo, protahuji krok a sprintuji proti tomuto času a výsledek 3:10:01 - cíl nesplněn!

Co s tím? Chleba levnější nebude, i když v Litvínově byl! Smutek po chvíli přešel v radost, že jsem si opět posunul svůj osobní rekord a můžu směle trénovat na Berlín. Minimálně ve finální přípravě mám hodně prostoru pro zlepšování.