Pohádkový Disney World Marathon na Floridě: s úsměvem a čokoládou

Blížíme se k Epcotu, místu, kde bude maraton odstartován. U vozovky svítí velké informační cedule. I tato čtyřproudová silnice bude v průběhu maratonu uzavřena. Právě zde se budu za pár hodin potit.

Na parkovišti se převlékám z dlouhých kalhot do šortek. Závodní tričko doplním o startovní číslo a na záda připnu českou vlajku. Společně se zástupy běžců mířím ke vstupním branám. Startuje se ještě za tmy, v 5.30 ráno. Podrobná bezpečností kontrola a hurá do startovacích boxů. Netušila jsem, že jsou ještě tak daleko. Chvátám a na poslední chvíli se zařazuji do sekce D. Nechtějí mě tam ale pustit. Jsem špatně! Mojí správnou skupinou je E. V tom nám ale nad hlavou zazáří ohňostroj, který značí odstartování závodu. Prosím tedy ochranku, aby mě pustili mezi účastníky, ta ale trvá na tom, že musím dozadu.

Disney World Marathon Datum: 11. 1. 2015

Délka: 42,195 km

Web: www.rundisney.com

Historie závodu sahá do roku 1994, kdy se ho účastnilo přes 7 tisíc běžců. Letos je tedy jeho 21. výročí a závodníků bylo na trati více než 26 tisíc. Říká se o něm, že je magický, já bych ho za pohádkový opravdu označila. Trať vede z Pohádkového království přes Království zvířat a Svět sportů až do Hollywood studia. Na závěr se závodníci proběhnou v rámci expa EPCOT jedenácti zeměmi světa.

Běžíme v Disney, největším zábavním parku v USA. Zatímco v davu se tu mačká Superman, Popelka, Kačer Donald, Miki nebo Gufy, nad hlavou nám lítá vrtulník. Je krátce po teroristickém útoku ve Francii a nikdo nechce ani pomyslet na to, co se dělo při maratonu v Bostonu.

Na trať nás pouští postupně po třech minutách. Každá skupina závodníků má svoje vlastní odpočítávání startovního času i ohňostroj. Je nás tu 26 tisíc, takže není divu, že mi ještě na druhé míli nad hlavou lítají oslňující rachejtle. Na trase nám do rytmu hrají školní orchestry a jejich nadšené roztleskávačky. Občerstvovací stanice jsou tu snad každé dvě míle, ale servírují se pouze nápoje. Na 10. míli začínám být trochu nevrlá. Není pro mě nic horšího než běžet s naprosto prázdným žaludkem. Dochází mi energie, proto vyndávám jedinou energetickou tyčinku a v běhu se do ní s chutí zakousnu. První jídlo dostáváme až někde na 12. míli. Jsou to banány, žádné sušené ovoce, pomeranče nebo jablka, žádná sůl. Jen banány.

Za každou zatáčkou čeká nějaká figurka z Disneyho pohádek. Spousta závodníků je schopna pro fotku vystát frontu, na čase doběhu jim tolik nezáleží. Na kole nás sem tam mine zdravotní hlídka. O bezpečnost běžců tu jde na prvním místě. Každý retardér nebo zúžení trati hlásí dlouho dopředu v reproduktorech a u překážky samotné stojí dobrovolníci, kteří na ni ještě jednou důrazně upozorňují.

Svítá, kolem trati se začínají objevovat hosté z okolních hotelových rezortů. Přišli fandit. Někteří z nich jsou ještě v županu a pomalu z hrníčků usrkují ranní kávu. Jiní mají na krku medaili ze včerejšího půlmaratonu. Jak asi bude vypadat ta naše? Někteří fanoušci přinesli i vlastní zásoby jídla, které rozdávají běžcům. Nepohrdnu preclíky, jablkem ani pár měsíčky pomeranče. A dobře jsem udělala, na další občerstvovačce nás zásobují pouze energetickými gely. Nejsem na ně moc zvyklá. Jeden si beru do zásoby, použila bych ho v případě nouze.



V Magic Kingdom na nás z ochozů zámku mává Popelka se svým princem. V Animal Kingdom probíháme Jurským parkem a kolem Everestu. Dostáváme se do Říše divů nebo na závodní dráhu The Cars. Po trase je rozmístěno několik desítek vozů, které si v Disneyho pohádkách zahrály. Kloubí se tu přehlídka veteránů s těmi nejrychlejšími kousky. Ve World of Sport oběhneme všechny stadiony a míříme do Hollywood Studios. Trať tu vede skrze tunel, ve kterém probíhá diskotéka. Dál se dostáváme do ulic New Yorku a jako překvapení na závěr je tu poslední občerstvovací stanice s jídlem. Dostáváme čokoládu! Ano, pravou nefalšovanou čokoládu. Tak tento finiš bude opravdu sladký, pomyslím si. Vracíme se zpět do Epkotu. Trasa vede všemi zeměmi, které tu vytavují. Probíháme anglickými ulicemi, kolem francouzské Eiffelovky, Japonskem, v Maroku na nás mává Aladin, v Německu pro běžce čepují nealkoholické pivo, následuje Čína, Norsko a pyramidy z Mexika.

Řady nadšených fanoušků houstnou. Zbývá už jen pár metrů. Finiš je na dohled. Najednou se z reproduktorů ozve moje startovní číslo, jméno a informace o tom, že jsem přijela z Česka. Radostí vyskočím a natáhnu krok. Jsem v cíli. Prvních 26 zaoceánských mil jsem zdolala.