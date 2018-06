Vltavarun: nejlepší zážitky jsou ty sdílené

Štafetový závod krásnou krajinou přes půl republiky pro mě vlastně není ani tolik závodem, jako spíše společenskou akcí. Od startu prvního úseku až do cílové rovinky to našemu týmu trvalo zhruba 30 hodin, přičemž každý člen týmu strávil samotným během jen asi tři hodiny. I to jasně ukazuje, že více než samotný běh se při VltavaRunu řeší především všechny ty "věci kolem", které vlastně dělají celou tuto akci tak unikátní.