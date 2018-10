Reportáž psaná z pohledu nuly

RUNGO závod v Divoké Šárce pro měl být tentokrát jen klidným výběhem na známé trati a především setkáním s milými přáteli z RUNGO týmu, kterému tu a tam vypomůžu coby dobrovolnice.

Nejsem velká běžkyně, závodím zřídka a byť mě závody motivují k lepším výkonům, jsou pro mě více společenskou záležitostí, než čímkoli jiným. Více něž umístění je pro mě důležitá lokace, atmosféra a přátelé na trati.

Kompletovat startovní sety přináší možnost. Stát se nulou

Registraci na závod jsem zcela výjimečně nechala až na poslední chvíli, ale co čert nechtěl, během kompletování závodních balíčků se na stole ocitlo vyřazené závodní číslo „000“. Padlo mi hned do oka. Fakt se s ním nemůže běžet? Já ho potřebuju... Kdo by takové číslo nechtěl? Začalo hecování, jaké mi takové číslo přinese umístění.

V sobotu, i přes aprílovou předpověď počasí, která mi asociovala rozbahněnou trať z loňského roku, bylo počasí krásné, běhu příznivé, a tak jsme se s ostatními běžci dopoledne houfně scházeli ve Džbánu. Organizátoři byli jako obvykle v dobré náladě na místě, všechno šlapalo, jak má a já přemýšlela, jak zodpovědně naložit s tím VIP závodním číslem. Výhoda je, že v přátelském prostředí RUNGO závodů jako nula nejste, ani když máte takové číslo na hrudi, ani když doběhnete poslední.

Craft RUNGO divoký běh Šárkou 20. 10. 2018

Praha, Divoká Šárka

7 km

Závod ve mně vždy probudí - jak jinak, než závodníka

Start se blížil a můj závodní duch rozhodl, ze když už mám s někým svádět boj, tak sama se sebou. Jaký cíl si pro Šárku pro letošek stanovit? S mojí nízkou frekvencí závodů, je to vlastně první závod, který běžím podruhé za sebou. Trať tedy znám, jak rozložit síly tuším. Tak snad běžet naplno, zlepšit si čas z loňska a zároveň ušetřit na konec dost sil a nevzdat ten závěrečný asi kilometrový kopec.

Rozcvičkou nás provedly „holky z registrace“ a byl tu start. Začátek závodu pro mě pohodový, na rovince si hlídám čas, abych nepřepálila tempo a myslím na „ten kopec“ na konci. Na prvním kilometru mě popichuje organizátorka, kde že to s tím svým číslem jsem, ať přidám, ale já jsem z podstaty opatrná, takže žádný nadprůměrný výkon ze mě nedostane. Někde na třetím kilometru měníme asfalt za travnatý terén s cestičkou pro jednoho. To už se ozývá soutěživý duch a našeptává mi předbíhat a volit tedy horší cestu. Běží se mi hezky, užívám si výběh a zapomínám na nějaká předsevzetí a kontroly času. Vím, že teď je čas zabrat co nejlíp, na šetření sil si nechávám chvilku pod kopcem. Pár běžců ještě předbíhám, ale držím si už víceméně svojí pozici (počítám, že opět někde ve středu startovního pole). Závěrečný kopec je tu, zpomaluji, ale běžím, chci vyběhnout až nahoru, což se daří (myslím na to, jak si s těmi nulami na čísle nesmím utrhnout ostudu).

Poslední RUNGO závod RUNGO.cz k 30. listopadu ukončí svou činnost. Poslední jeho závod bude tak symbolickým loučením. Do neděle získáte k registraci památeční tričko. Registrujte se ještě dnes na Craft RUNGO srdcervoucí běh, který se bude konat 3. 11. v Říčanech u Prahy.

Nacházím i dost sil na finiš a v cíli mě s hrdostí vítají moje dcery, vylepšený čas a tradičně výborné občerstvení organizátorů.

Následuje tombola, ve které mám úspěšnost nula. Ale ze závodu si odnáším radost z pohybu, malého vítězství sama nad sebou, pocit sounáležitosti a vědomí, že tady nula nikdo není!

V duchu hesla na závodním tričku si teď dám pauzu a pak se dám s chutí do plnění dalšího cíle a tím je poslední RUNGO závod v Říčanech.