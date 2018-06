Rungo report č. III: startují tréninky v Brně a Rungo závod hlásí plno

Atletické tréninky jsem chtěl v Brně už nějaký čas, ale nikam se to nehýbalo a já to nechal u ledu. A jak už to tak bývá, zničehonic jsou tu. Konají se každý čtvrtek počínaje 7. srpnem a povede je trenér Pavel Hrůza, kterého už nějakou dobu znám. Jsem rád, že na to u jednoho letního piva kývnul (tady vidíte, že report v červenci nešlo stíhat). Sledujte náš Facebook, tam vše kolem tréninků a našich výběhů najdete.

A pak jsou tu naše v pořadí druhé závody. Tentokrát nebudou v Praze, 4. října se poběží v Brně. Bohužel ale musím všem, kteří se nestihli registrovat, oznámit, že Rungo namydlená pětka byla naplněna za méně než dvacet hodin. Celkem 250 míst bylo rozebráno děsným sprintem. Opět jste mě strašně překvapili. Díky všem a ti, kteří to nestihli, nemusí zoufat, v příštím roce určitě zase něco připravíme a možná i něco speciálního dokonce ještě v tomhle. Ale bude to maso.

A co dál

Vymýšlíme, co pro vás udělat na letošním We Run Prague. Rozhodně tam budeme a moc rádi se s vámi setkáme.



Pokud chcete ještě získat startovné na WRP, které už je vyprodáno, zapojte se to této výzvy.



Stále dumáme nad kosmetickými změnami na hlavní straně Rungo.cz.



Naše výběhy se rozrůstají a s radostí to sledujeme na vlastní oči. Kromě Prahy a Brna jsme se za vámi byli podívat už v Rychnově nad Kněžnou, Ostravě a Plzni a chystáme se postupně navštívit i další města.



Připravujeme několik zajímavých soutěží, které, jak se nyní rádo říká, budou kreativní.



Jedna povzbuzující zpráva: i když je vám běhání zážitkovým sportem a nikoliv honbou za stále se snižujícími čísly, můžete stanout na bedně, jako se stalo mně a Majdě. Závody jsou prostě pro všechny!