Šest nejbláznivějších rekordů ze světa běhu

1. Nejrychlejší maraton zaběhnutý pozpátku

Zatímco pro někoho je nepředstavitelné zaběhnout maraton pod čtyři hodiny, Číňan Xu Zhenjun to zvládá s přehledem, a to dokonce pozpátku. Se svým časem 3 hodiny 43 minut se stal v roce 2004 nejrychlejším mužem, který zdolal 42 kilometrů zády napřed.

2. Nejrychleji zaběhnutých 100 metrů po všech čtyřech

Katsumu Tamakoshimu z Japonska se po právu přezdívá opičí muž. Dokázal si totiž dokonale osvojit pohyb opic a stal se díky tomu nejrychlejším mužem planety v běhu na 100 metrů po všech čtyřech. Jeho rekordní čas 15,71 sekundy však vyžadoval tvrdé úsilí. Nejenže Katsumi strávil několik let důkladným studiem pohybu opic, ale údajně tento druh pohybu praktikoval také ve svém zaměstnání, kde pracuje jako uklízeč. Na jeho bezesporu famózní výkon se můžete podívat v tomto videu.

3. Nejrychleji uběhnutých 100 metrů ve vysokých podpatcích

Každá žena, která někdy dobíhala autobus ve vysokých podpatcích, ví, že být rychlá je v těchto botách velmi obtížné, obzvlášť pokud nechceme mít co dočinění s vyvrtnutým kotníkem. Ovšem Julia Plecher jako by snad lepší boty na sprint ani neznala. Tahle mladá Němka je s časem 14,53 sekund držitelkou světového rekordu v běhu na 100 metrů v podpatcích s výškou alespoň sedm centimetrů. Pro takovýto výkon je podle Julie nejdůležitější vybrat boty s uzavřenou špičkou, aby noha při běhání co nejméně klouzala. Další taktiky na běh v podpatcích můžete odkoukat ze záznamu jejího rekordu, který najdete zde.

4. Nejdelší šála upletená při maratonu

Pokud máte běžeckou krizi a hledáte motivaci, díky které váš trénink opět dostane smysl, máme pro vás zaručený tip. Můžete podobně jako David Babcock z USA začít při běhání plést šály. David začal s běháním v roce 2010, tedy zhruba ve stejnou dobu, kdy začal i s pletením. Bohužel, na oba koníčky mu nezbývalo dostatek času, a proto přemýšlel, jak je skloubit dohromady. Nakonec přišel s geniálním řešením - bude běhat a plést současně. Svou novou zálibu začal brát velmi vážně a díky tomu se mu o tři roky později podařilo trhnout světový rekord. V čase 5 hodin 48 minut dokončil maraton a současně při něm upletl šálu o délce 3,7 metru. Možná vás napadá, jak je možné, že mu šálu při závodě někdo nepřišlápnul. I na to však David myslel, po celou dobu ji omotával okolo sebe.

5. Nejrychlejších 100 metrů překážek s ploutvemi na nohou

Existuje celá řada disciplín, které propojují několik zdánlivě nesourodých sportů. Například triatlon kombinuje plavání, cyklistiku a běh, triatlon zase lyžování a střelbu. Proč tedy nezkusit propojit potápění s překážkovým během? Pro mnohé to může znít sice šíleně, avšak ne pro novozélandskou atletku Veronicu Torr. Ta s ploutvemi na nohou zvládla zdolat 100 metrů překážek v čase 19,27 sekundy, nastavila tak nový světový rekord.

6. Nejdelší uběhnutá vzdálenost při hoření vlastního těla

Když přátelé požádali Antonyho Brittona, aby s nimi běžel dobročinný běh, Anthony začal ihned přemýšlet, jak by při tom mohl zužitkovat své dlouholeté zkušenosti kaskadéra. A tak se zrodil nápad uběhnout co nejdelší vzdálenost, zatímco se jeho tělo bude zmítat v plamenech. Anthony se nakonec díky svému odvážnému nápadu zapsal do Guinnessovy knihy hned dvakrát. Stal se rekordmanem v běhu na 100 metrů, který mu po zapálení trval 24,58 sekundy. Druhý rekord si připsal za nejdelší uběhnutou vzdálenost, a to 204,23 metru. Ačkoliv některým nad jeho hazardním kouskem zůstává rozum stát, Anthony moc dobře ví, proč tolik riskoval. Díky svým dvěma světovým rekordům totiž pomohl získat finanční prostředky na léčbu onkologicky nemocných dětí.