Boty s logem adidasu byly objeveny na nohou 1 500 let staré mumie

Dokážete překonat světový rekord na půlmaraton 85letých?

Ani vyšší věk nemusí znamenat konec oblíbeného běhání. Nejnovější zářez do historie se povedl 85letému Edovi Whitlockovi, který minulý týden překonal deset let starý světový rekord na půlmaraton pro starší 85 let. Watrloo půlmaraton dokončil v čase 1:50:47.

Že Ed Whitlock není jen tak někdo, napovídají i jeho další úspěchy. Světových rekordů v běhu drží hned několik na různých tratích od 1 500 metrů až po maraton. Když mu bylo 73 let, zaběhl maraton za 2:54:48 a je jediným běžcem nad 70 let, kterému se kdy podařilo pokořit tříhodinovou hranici.



V minulosti bylo provedeno hned několik studií, které blíže zkoumaly vliv věku na rychlost běžců. Podle jedné z nich (která monitorovala 200 tisíc účastníků na patnáctikilometrové trati) znamená každý rok po čtyřicítce zpomalení v průměru o 0,2 procenta. Podle druhé, méně optimistické (která byla provedena na základě každoročních časů účastníku maratonu v New Yorku), přinese každý rok po čtyřicítce zpomalení zhruba o 1,2 procenta (což pro představu znamená čtyři vteřiny na kilometr pro běžce, který běhá maraton za čtyři hodiny). Sami si tak můžete zkusit porovnat, zda budete mít šanci (alespoň podle vědců) světový rekord Eda Whitlocka jednou překonat.

Sluchátka vyrobená 3D tiskárnou na míru vašeho ucha

Nejedná se o úplnou novinku, přesto by vás v souvislosti s nedávno uvedenými běžeckými botami od New Ballance vytištěnými na 3D tiskárně, mohl zaujmout i tento produkt využívající zmíněné technologie. Sluchátka Normal jsou vyráběna na míru přesně pro ucho každého uživatele tak, aby držela na svém místě i při sportu a dalších pohybově náročných aktivitách.

Pro uživatele funguje vše jednoduše. Stáhnete si speciální aplikaci do mobilního telefonu, vyfotíte si obě uši a spolu s dalšími daty (můžete si vybrat například barvu) je odešlete výrobci. Ten na základě fotografií vyrobí za pomoci 3D tiskárny během zhruba dvou dnů přesně takové nástavce pro sluchátka, které vám padnou jako ulité. A pokud by se přeci jen stalo, že vám sedět nebudou, zdarma vám je vymění za jiné. Jak už to však u nových technologií bývá, nevýhodou je vyšší cena, která se pohybuje okolo 200 dolarů.



1 500 let stará mumie s botami adidas?

A na závěr výlet do historie. Po nedávném objevu mumie v mongolské části pohoří Altaj to vypadá, že historie značky adidas je mnohem starší, než jsme si původně mysleli a že logo se třemi pruhy je tu již od dob Byzantské říše. Nebo jsme konečně objevili důkaz o cestování časem?

Jedná se samozřejmě o vtip a nadsázku, nicméně boty objevené na 1 500 let staré mumii turecké ženy skutečně na první pohled připomínají vzhled bot známé sportovní značky. Podle prvních údajů od historiků se jednalo pravděpodobně o ženu běžného společenského postavení a nález dokazuje, že turečtí předkové byli v dané době velmi řemeslně zruční. Bližší údaje o tomto historickém nálezu ani o botách však bohužel zatím nejsou dostupné.