Pár šedesátníků – veganů běžel maraton denně. Po 366 dní

Nevynechali jediný den a překonali tak rekord belgického běžce, který vydržel rytmus maraton denně po 365 dnů. Aby svou gigantickou porci kilometrů zdolal, vstával pár každý den ve čtyři ráno. Běžci se drželi svého tradičního jídelníčku, který se skládá jen ze syrové veganské stravy.

Po probuzení snědli deset banánů, grapefruit a datlové smoothie, v osm ráno dalších deset banánů, v devět další zelené smoothie. Po třiceti kilometrech si dali ovocný salát, po sedmatřiceti tři pomeranče, po celém denním maratonském přídělu avokádo, zeleninový džus a salát.

Nejhorší byly podle nich první dny, než si na enormní výkon bez dne odpočinku tělo zvyklo. "První týdny byly bolestivé, zapracovávali jsme se," říká Murray, "poté se to stávalo každý den lehčí a lehčí. Nemyslím, že bychom zažili dny, kdy bychom si nebyli jistí, že to zvládneme."

Jeho kolegyně dodává, že se těšila na zahradničení, hry s vnoučaty a taky na odpočinek. Místo toho nakonec 1. ledna po 366 dnech plánovala, že den nato opět vyběhne. "S něčím, co fungujete, přece nepřestanete," směje se.

Během svého maratonského turné zažilo běžecké duo cyklon, záplavy, požár v buši, čtyřiačtyřicetistupňové vedro, Murray-Wakelinová promeškala narození svého pátého vnuka a na silnici na jihu Queenslandu potkala svého bratrance, kterého neviděla pětačtyřicet let. Jel kolem ní na motorce, zakřičel její jméno, představil se jí, prohodil, že je fajn, že se potkali, a spěchal zase do práce, popsal bizarní setkání list The Telegraph.

Na cestě doprovázel seniory podpůrný vůz, peníze, jimiž projekt dotovali donoři, jdou na charitativní účely.