Reklamace obuvi: na co máte právo v záruční době?

V Česku se většina uživatelů těchto bot dělí na dva druhy – sportovní objemoví borci, kteří si pravidelně před ukončením záruky chodí pro nové zboží nebo peníze, nebo plaší sociální fobici, kteří při představě hádek a konfliktů raději dál běhají s rozlepenou podrážkou. Protože nejreklamovanějším zbožím u nás jsou právě boty a ty běžecké nejsou zrovna levné, vítejte na malém kurzu reklamační asertivity pro běžce.

Reklamační názvosloví

Na prvním místě je třeba říct, že výrobce u běžeckých bot (na rozdíl od ve sweatshopu šitých vysoce módních lodiček na jedno použití) naštěstí předpokládá, že se občas používají. A to dokonce i v bahně a mokru. Přesto k poškození v době trvání záruční lhůty dochází. V takovém případě byste měli botu hned reklamovat a nenechat to až po uběhnutí dalších dvou maratonů. Závada způsobená původně vadou materiálu se tím totiž natolik prohloubí, že nemusí být úplně patrná původní příčina poškození. Musíte být také připraveni na dotaz, jak jste se o boty starali. Neodbornými čistícími zásahy si koledujete o poškození svrchní textilie a rozlepení švů, které vám nikdo jako reklamaci neuzná. Stejně tak pokazí reklamaci každý váš domácí pokus o opravu boty v módu „udělej si sám“.

Předtím, než půjdete boty reklamovat, si ujasněte rozdíl mezi následujícími termíny:

Výrobní vada: Vadou materiálu je například rozlepení svršku a spodku obuvi, popraskané šití na svršku obuvi a prasklé podešve. Dále se většinou jedná o olupování povrchové úpravy nebo praskání svrškového materiálu v místě opakovaného ohybu.

Poškození: Pokud botou stoupnete na něco ostrého a rozříznete podešev, je to poškození způsobené vaší vinou, na které se reklamace nevztahuje. Pozor si také dejte na poškození svrchní textilie například při orientačním běhu v hustém křoví. Běžecká bota nebývá na takovou zátěž konstruována a netrhala by se leda za předpokladu, že by byla vyrobena ze železa.

Jak reklamovat správně

V první řadě je potřeba si uvědomit, že běžecká bota je spotřební zboží, a pokud běháte pravidelně desítky kilometrů týdně v jednom páru bot, nemají šanci vydržet ve stejném stavu celé dva roky. „Postupem času totiž můžeme u bot sledovat postupnou ztrátu funkčnosti materiálu především v oblasti tlumení a také na podešvi. Toto takzvané vyšlapání běžecké boty bohužel není důvodem k reklamaci, protože se nejedná o vadu materiálu ani vadu výrobní. S tím souvisí i životnost svršku, který často začne praskat v okamžiku, ve kterém dochází k výraznějším deformacím celého tvaru boty,“ říká Vít Kněžínek z prodejny běžeckých bot Triexpert.



Důvodem k reklamaci jsou naopak všechny závady, které jsou způsobeny samovolně. „Nejčastěji se reklamuje svršek běžecké boty, který může kvůli nevhodně zvolené konstrukci nebo tvaru praskat podél chrániče prstů nebo na bocích v úrovni příčné klenby. Občas ale můžeme narazit i na vady výrobní, jako například odlepení podrážky a chybějící nebo špatně sešité švy,“ popisuje Vítek a dodává, že v každém případě je nutné, abyste botu donesli k reklamaci co nejdříve po objevení závady, aby nedošlo k jejímu rozšíření.

Že boty donesete řádně vyčištěné (ovšem pozor, v žádném případě je neperte v pračce!) a s kupním dokladem nebo záručním listem, je samozřejmé. Originální obal potřebovat nebudete, takže pokud máte doma skladiště krabic, s klidným srdcem je zlikvidujte.

O reklamaci sepíšete písemné potvrzení (reklamační protokol), kde uvedete datum, důvod vrácení obuvi a preferovaný způsob vyřízení reklamace (vrácení zboží, výměna za nové, odstranění vady na náklady prodejce atd.). Na vyřízení reklamace má poté prodejce třicet dnů. Měli byste vědět, že o výsledku reklamace nerozhoduje výrobce nebo dodavatel obuvi, ale prodávající.

Pokud je vaše reklamace zamítnuta a vy s tímto rozhodnutím nesouhlasíte, teprve teď můžete jít do konfliktu. Ovšem pomocí znaleckého posudku. Kvalitou obuvi se u nás zabývá znalecký ústav a několik soudních znalců, kteří vám posudek vypracují. S tím můžete reklamaci opakovat.

Reklamační perly Jaké reklamační perly zažily běžkyně ze skupiny RUNGO pro ženy? „Největší perlou bylo, když mi nechtěli uznat reklamaci bot na basketbal, protože prý nebyly určeny na sport.“ Ivon P.

„V outletu v Praze jsem si koupila boty adidas a po třech měsících se mi udělala díra na palci, i když jsem toho moc nenaběhala. Bylo mi řečeno, že při běhu moc hýbu prsty a tím došlo k prodření, takže reklamace nebude.“ Petra V.

„Bylo mi řečeno, že špatně běhám. A navíc v mokru. To prý může za moje odlepené palce.“ Andrea B.

Každopádně se reklamovat nestyďte. Vemte boty a zdravý rozum do hrsti a vyražte se poprat za svá zákaznická práva.