Závody Salomonu mě jednoduše nadchly. Letos absolvuji celý seriál!

Ale pěkně popořadě. První zastávka STRC kolotoče je Kralický Sněžník. Není to žádný závod na rozběhání, ale pořádný trail s délkou 30 kilometrů. Nejde vlastně o nic jiného než o zdolání kopce s nadmořskou výškou 1 417 metrů. Optimista by řekl, že je to od půlky z kopce. A pesimista? Ten začíná přemýšlet, jak přežít první polovinu. V obou případech doporučuji naši recenzi z loňského ročníku.



Další dva podniky seriálu jsou ve znamení City Trail. První hostí koncem června Praha. Tři týdny poté následuje Ostrava, to je letošní novinka. Od organizátorů je to trochu zákeřné. Délkově kratší závody nabádají k pohodovému proběhnutí ve stylu hromadných městských masovek. Jenže takové vyběhnutí Petřína není žádná romantika, nýbrž pěkná dřina - a co si pro nás nachystali chachaři v Ostravě, je zatím tajemství, ale jistě se máme taky na co těšit.

První polovinu seriálu uzavírá začátkem srpna závod věru královský. Jak jinak pojmenovat Krkonošský SkyMaraton? Délka 48 kilometrů a převýšení asi 2 900 metrů. Čísla jsou to úctyhodná a jistě prověří každého běžce. Pro toho, komu by přišla už vzdálenost příliš, bude připravena i kratší varianta. Trasa se tvoří za pomoci horské služby, právě teď prochází schvalovacím procesem. Pár informací je ale možné získat přímo na webu české asociace Skyrunningu (zde).

Dva týdny po krkonošském zápřahu se celý podnik přesune na jih k vodě. Na Lipně se totiž koná horský půlmaraton. Pokud bych měl vybrat jen jeden závod z celého seriálu, který absolvovat, dávám palec právě tomuto. Přečtěte si sami, jak jsme zde v loňském roce bojovali.

Druhá polovina seriálu je již v duchu kratších distancí. Po dvou letech se do seriálu vrací výběh na Ještěd, nabízí deset kilometrů s převýšením přes 550 metrů. Předposledním podnikem je již tradičně Ondřejnická patnácka, závod, po kterém prý budete potřebovat maséra. Pomyslnou třešničkou na dortu celého Salomon Trail Running Cupu je 1. listopadu běh přes Motolské jamky, osm kilometrů dlouhý kros po golfovém hřišti. Pozvánkou na tento závod není jen velice příjemný podklad, ale možnost poměřit se s českou elitou, která zde pravidelně startuje. Tohoto závodu se taktéž pravidelně účastní i početná Rungo družina. O tom, jak se mi vedlo v minulém ročníku, si můžete přečíst tady.

Salomon závody jsou určeny jak pro běžecké chrty, tak i pro hobíky jako já. STRC je známý svou výtečnou rodinnou atmosférou a precizní organizací. Doufám, že se s mnohými z vás potkám na trati.