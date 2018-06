Oblečte kvalitu. Tričko zdarma k závodu v Plzni máte možnost získat do neděle

7:29, aktualizováno 3. června 10:38

Už za týden se Borským parkem v Plzni prožene závod a mnoho běžců se již na něj oblékne do nového kousku - kvalitního funkčního trička Craft. To získali a získají totiž všichni, kteří se přihlásí do této neděle.



Další 3 fotografie v galerii Takto se běhalo na Craft RUNGO závodech v praze | foto: Dan Materna

Borský park v Plzni nabízí skvělé podmínky pro běhání, majestátné stromy, široké cesty, rychlé rovinky a kopečky. I z toho důvodu je kapacita závodu již z poloviny zaplněna. Plus pokud nám vyjde počasí jako minulý rok, bude to příjemný běžecký piknik. Spolu s kvalitním zázemím a bohatým domácím občerstvením, máte možnost získat včasnou registrací, která končí už v neděli 5. června, tričko. Nyní však již jen bez našeho potisku, v krásné zelené a pro dámy sytě růžové barvě a logem Craft.

Craft Rungo Plzeň Datum: 11.6. 2016

Start: 11:00 hod

Délka: 10 Km (2x5 Km okruh)

Povrch: zpevněné cesty

Převýšení: 100 m

Kapacita: 400 lidí

Propozice

Kapacita závodu je omezena na 400 startovních míst. Proto neváhejte a přijďte si s námi zazávodit. Využijte příležitosti získat funkční tričko ve vysoké kvalitě. Cena startovního balíčku je 450 korun. Pak už bude možná registrace přímo na místě za 500 korun a bez trička.

REGISTRACE NA CRAFT RUNGO ZÁVOD V PLZNI Závod se koná 11. června, vyrazte s námi do Plzně. Těšíme se na vás.