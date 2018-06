Rady zkušenějších. Nejlepší regenerací je spánek, říká Vít Pavlišta

Je něco, co by měl člověk udělat, než vyběhne poprvé?

Nenapadá mě nic zásadního. Běhání je docela jednoduchý, přirozený pohyb. Jediné, co by měl člověk trochu zhodnotit, je vzdálenost a profil trasy prvního výběhu, aby nezůstal viset někde v nejvzdálenějším bodě od domova.

Jak začít s během, na co si dát pozor?

Důležité je dát si pozor na postupné dávkování zátěže. Úplní začátečníci by měli začínat s indiánským během prokládaným chůzí, sportovci z jiných sportovních odvětví úměrnými dávkami kompenzovanými cvičením. Je lepší chodit běhat každý den kratší úsek než se jeden den zrušit a tři dny odpočívat. Pokud budu tělo nezvyklé běhat přetěžovat, mohou se ozvat bolesti vedoucí k nepříjemným zánětům a podobně.

Podle čeho si vybíráte boty?

Záleží na tom, na co je chci používat. Například na závodní boty mám úplně jiná kritéria výběru než na boty do lesa nebo nabíhací boty na silnici. Člověk by si měl při výběru bot nejdříve ujasnit, kde a jak v nich bude běhat. Jestli v lese, na silnici, v kopcích, po rovině, zda si je bude brát na dlouhé běhy, kratší a rychlejší běhy a podobně. Podle toho se vybere typ bot, konkrétní model pak už podle osobního pocitu z boty. V botách by se měl člověk cítit komfortně, neměly by nikde tlačit. Je dobré mít více párů a střídat je podle povrchu a typu běhu (či tréninku). Střídáním různých typů bot se eliminuje riziko, že vám zleniví svaly na chodidle. Existuje i řada způsobů měření došlapu, podle nichž vám vyberou v prodejně ideální boty, ale to jsem nikdy neabsolvoval. Dávám spíš na svůj osobní dojem z bot.

Co stravování, co je dobré jíst a co naopak ne?

Nejsem asi úplně vhodný příklad na to, abych v oblasti výživy někomu radil. Jím, co mi chutná, a nejsou to úplně zdravé potraviny. Samozřejmě, že člověk nemůže sníst bůček deset minut před tréninkem, ale žádná jiná omezení bych si jako běžecký začátečník nedával. Běhat by člověk měl jít s prázdným žaludkem.

Jsou závody vhodné i pro rekreační běžce? Na co si během prvního závodu dát pozor a na co nezapomenout?

Určitě jsou, závody jsou nejlepší motivací pro trénink. Podle mě by si měl dát i rekreační běžec nějaký cíl, měl by se snažit zrychlovat a porovnávat se s konkurencí. Když za sebou nevidíte žádné výsledky, je těžké přinutit se k nepříjemným tréninkům nebo běhům ve špatném počasí. Dobrý pocit z posunutí osobních rekordů vám pomáhá překonat lenost. První závod je určitě dobré nepřepálit a je na místě vyzkoušet si závodní tempo už dříve v tréninku v kratších úsecích.

Vít Pavlišta věk: 28 bydliště: Liberec oddíl: AC Slovan Liberec běhám od: asi od devatenácti let s několika pauzami způsobenými zraněními úspěchy: několikanásobný medailista z mistrovství České republiky na různých tratích, 32. místo na světové univerziádě v Kazani 2013 cíle: udržet si zdravé nohy a zlepšit se na 10 kilometrů, v půlmaratonu a maratonu proč běhám: běhání je radost kompenzující starosti

Jak nejlépe odbourat únavu?

Mně nejlépe funguje spánek, bazén, případně masáž. Nejdůležitější je podle mě dostatek spánku, což si možná ne každý uvědomuje. Ideální je, když se člověk budí ráno sám od sebe bez budíku, když je tělo už dostatečně odpočinuté. Pro někoho může být dost složité až nemožné najít si tolik času na spánek, ale pokud chce člověk podávat maximální výkony, je to nutnost. Já třeba chodím spát večer kolem osmé hodiny a ráno vstávám v půl šesté čerstvý do práce. Je ale jasné, že ne každý člověk si může dovolit jít spát po večerníčku.

Ideální sport, který doplní běžecký trénink?

Ideální doplněk běhu je podle mě koloběžka, kterou sám rád využívám k tréninku. Pomáhá zrychlit odraz, nutí kotník pracovat (odrážet se) rychleji než při běhu. Dále posiluje jiné svalové skupiny než běh, proto je to docela příjemné zpestření tréninku. Jako doplněk běhu je vhodné třeba i plavání nebo horská turistika.

Tvoje rada na závěr?

Běhat tak, aby vás to bavilo a plnili jste si své běžecké cíle.