Reebok story, příběh značky

1890-1930 J. W. Foster a jeho ohnivé tretry

Přímou předchůdkyní Reeboku je firma, která byla založená ve Velké Británii proto, aby dala sportovcům boty, s nimiž budou běhat ještě rychleji než kdykoli předtím. Někdy kolem roku 1890 šije Joseph William Foster první běžeckou botu s hřeby v podrážce a vytváří tak první atletickou tretru. Už v roce 1895 dodává ručně šité tretry špičkovým běžcům. Netrvá to dlouho a od nově založené firmy “J. W. Foster a synové” odebírá zboží klientela světově uznávaných sportovců. V roce 1924 obouvá rodinný podnik britské atlety reprezentující ostrovní stát na letních olympijských hrách v Paříži.

1950 - 1980 Gazela, která dala jméno firmě

Dva z Fosterových vnuků dávají firmě jméno Reebok podle rychlonohé antilopy srnčí (v afrikánštině Rhebok). V roce 1979 Paul Fireman, americký obchodník s outdoorovými potřebami, objevuje britské boty Reebok na mezinárodním veletrhu. Vyjednává licenci pro Severní Ameriku a ještě téhož roku uvádí tři nové modely. S cenovkou 60 dolarů jde o vůbec nejdražší běžecké boty na trhu.

1980 Tržby stoupají

Reebok Freestyle 1

V roce 1981 dosahují prodeje 1,5 milionu dolarů, ale ke skutečnému skoku vpřed má dojít ještě o rok později. V roce 1981 Reebok představuje první sportovní botu navrženou výhradně pro ženy. Určena je pro nový, atraktivní druh cvičení zvaný aerobic. Bota dostává jméno Freestyle a láme spoustu zažitých předsudků. Za prvé přináší aerobic jako úplně nový sport. Za druhé říká ženám, že mohou sportovat, a to ještě v disciplíně, která je určena takřka výhradně jenom jim. A v neposlední řadě se jí daří prosadit ryze sportovní vzhled i v běžném, denním nošení. To, co je dnes běžné, bylo tehdy revolučně provokativní. A přesto se to Reeboku povedlo. Následoval výbušný růst, který Reebok přiživoval vytvářením úplně nových kategorií produktů. Díky tomu se značka stává jedničkou na trhu.

V roce 1985 vstupuje Reebok na newyorskou burzu pod obchodní značkou RBK. O rok později kupuje The Rocksport. Jde o firmu, která patří k průkopníkům razícím využívání pokročilých technologií v tradiční obuvi. Koncem 80. let zahajuje Reebok silnou kampaň, kterou hodlá dobýt další trhy. Jeho zboží se nyní prodává prostřednictvím sítě nezávislých i vlastních obchodů ve více než 170 zemích světa.

1990 Změna identity

Reebok prochází změnou od výrobce pro fitness a cvičení k firmě vnímané ve spojitosti s celou škálou sportů, jako jsou americký fotbal, baseball, kopaná a další. Téhož roku Reebok uzavírá partnerství s golfistou Gregem Normanem. Výsledkem je edice nesoucí jeho jméno. Podobně se čím dál víc spojuje s významnými ambasadory i v rámci jiných sportů.



2000 Národní fotbalová liga

V roce 2000 Reebok vyhlašuje exkluzivní spolupráci s Národní fotbalovou ligou (NFL) a získává licenci na výrobu a prodej merchandisingu pro všech 32 týmů ligy amerického fotbalu. Licence se vztahuje na na všechny zápasové i tréninkové dresy, volnočasové oblečení týmů a samozřejmě i na obuv s logem NFL.

2001 Národní basketbalová asociace

Po vstupu do ligy amerického fotbalu se Reebok poohlíží po dalších velkých sportech a v roce 2001 uzavírá dlouhodobé strategické partnerství s Národní basketbalovou asociací (NBA), ženskou basketbalovou asociací (WNBA) i asociací nižší basketbalové ligy (NBDL). Spolupráce se i v tomto případě týká jak dodávání veškerého oblečení pro všechny týmy, tak výroby veškerého merchandisingu, jako jsou trika, kšiltovky, košile a další. Spolupráce trvá až do roku 2006, kdy NBA předává právo firmě adidas.

2002 Streetové směřování

V roce 2002 Reebok představuje Rbk - kolekci obuvi a oblečení inspirovanou streetovou módou. Nová kolekce je určena pro mladé muže a ženy, kteří chtějí svým stylem oblékání vyjadřovat svůj životní postoj. Své jméno spojuje s nejúspěšnějšími rapery a hiphopery.

2003 Spolupráce s Jay-Z

Rok 2003 je pro Rbk zlomovým. Reeboku se daří domluvit bezprecedentní partnerství s raperem Jay-Z, které se vztahuje na design a marketing kolekce “S. Carter od Rbk”. Jay-Z se tak stává prvním nesportovcem s vlastní kolekcí atletických bot. Prodej první série je úspěšný po celém světě, takže ještě téhož roku Reebok podepisuje smlouvu s další legendou rapu, s 50 Centem. Výsledkem je neméně úspěšná kolekce s názvem “G Unit od Rbk”.

2004 Vstup do NHL

Reebok kupuje firmu The Hockey Company, pod níž spadají respektované značky jako CCM, Koho a Jofa, a rázem se stává největším výrobcem hokejové výbavy na světě. Současně se stává partnerem všech třiceti týmů Národní hokejové ligy (NHL). Exkluzivní smlouvu uzavírá také s Kanadskou hokejovou ligou, Americkou hokejovou ligou a Hokejovou ligou východního pobřeží.

2005 Talent Crosby a kampaň “Jsem tím, kým jsem“

Zkraje roku 2005 Reebok představuje Rbk Hockey - novou kolekci profesionálního hokejového vybavení, hokejek a bruslí podepsanou jménem obrovského hokejového talentu Sidneyho Crosbyho. Během pouhých dvou let patří věci s logem Rbk Hockey k nejvíc viditelným a nejvyhledávanějším značkám na trhu. V roce 2005 Reebok přichází s největší marketingovou kampaní desetiletí s názvem “Jsem tím, kým jsem” (I Am What I Am). Kampaň vybízí mladé lidi k sebevyjádřením prostřednictvím módy a oblékáním po vzoru svých oblíbenců. Mezi celebrity, které se staly součástí kampaně, patří hudební ikony Jay-Z, Daddy Yankee a 50 Cent, basketbalista Allen Iverson, americký fotbalista Donovan McNabb, basebalista Curt Schilling, britská atletka Kelly Holmesová, španělský fotbalový brankář Iker Casillas, čínský basketbalista Jao Ming, herecké hvězdy Lucy Liu, John Leguizamo a Christina Ricci a profesionální skater Stevie Williams.

2007 Běhat je snadné

Reebok přichází s jednou z největších kampaní v historii s názvem Run Easy. Poselstvím kampaně je výzva k tomu, aby lidé na celém světě využili naplno svůj potenciál a oslavili svou jedinečnost. Zatímco konkurenční firmy mluvily k zákazníkům o “krvi, potu a slzách” spojených s běháním, Reebok sází na kamarádství, radost a zábavu.

V druhé polovině roku Reebok přichází s kampaní “V každém z nás jsou dva lidé”. Reebok se v ní snaží ukázat profesionální sportovce i z jejich lidské stránky. Říká, že vedle profesionálního dříče je v každém atletovi i úplně normální člověk. Do kampaně jsou zapojeni sportovní hvězdy jako basketbalisté Allen Iverson a Jao Mig, indický hráč kriketu Mahendra Singh Dhoni a tenistka Nicole Vaidišová.

2008 Tvůj pohyb a formule 1

Heslem roku 2008 je “Tvůj pohyb”. Reebok jím vybízí, ať si každý položí jednoduchou otázku: Co je jeho pohyb? V rámci kampaně sleduje denní program fotbalisty Thiery Henryho a hokejisty Alexandera Ovečkina a motivuje veřejnost, aby se nebála ukázat ten svůj.

V létě 2008 Reebok oznamuje partnerství s pilotem F1 Lewisem Hamiltonem při multimediálním 3D představení v Amsterdamu, kde má svou evropskou centrálu. Reebok v kampani ukazuje “Sportovce uvnitř řidiče” a umožňuje médiím nahlédnout do Hamiltonovy fyzické přípravy.

2009 Cvičit a létat

Další nápad dostává název Jukari Fit to Fly posilování. O co jde? Všechno se točí kolem speciálně navrženého zařízení zvaného FlySet, což je vlastně hrazda s různými madly umožňující nevídané variace cviků. Cvičení kombinuje létání, respektive houpání se na hrazdě, s kardiem, posilováním a tréninkem jádra.

2010 Univerzální atleti

Reebok podepisuje smlouvu s majiteli ochranné známky CrossFit. Komplexní cvičení, které spojuje prvky vzpírání, posilování, kardia a gymnastiky v jednom balíčku, se šíří po celém světě rychlostí blesku a všude se otvírají další nové licencované tělocvičny. O rok později Reebok představuje obuv Nano speciálně navrženou pro nový sport. Má vyztuženou patu s klínkem a širokou podrážku pro správný postoj při zvedání činek, ale současně má měkkou špičku umožňující běhání, skákání nebo šplh. Reebok u CrossFitu zavádí nové logo s delta symbolem, ztělesňující pozitivní vliv cvičení na kvalitu života v duševní, fyzické i sociální rovině.

2013 Les Mills, nové logo a překážkové peklo

Reebok se tentokrát spojuje s Les Mills, týmovým cvičením, které se provozuje ve více než 15 tisících studiích v osmdesáti zemích světa.

Delta nahrazuje vektorové logo na všech produktech značky. Jde o druhou změnu loga firmy za víc než 120 let.

Současně se Reebok spojuje s vytrvalostní sérií s názvem Spartan Race, která patří k nejpopulárnějším překážkovým závodům na světě. Založil ho Joe De Sena ve Spojených státech amerických v roce 2010 a brzy poté se rozšířil do celého světa. Závody mají několik úrovní, které se odlišují především svou délkou a počtem překážek. Účastníci běhají, šplhají, skáčou, přenášejí břemena, házejí oštěpem, převracejí těžké pneumatiky a překonávají spoustu dalších nástrah.