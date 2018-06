TEST: Proklepli jsme botu s titulem „Best Debut“, Reebok Floatride

Pokud kvůli ničemu jinému, mohla u poroty zabodovat díky neotřelému vzhledu. Dva různé materiály svršku vynikají díky svému barevnému odlišení a netradičnost podtrhuje zpevňující plastová mřížka sloužící současně jako oka pro tkaničky. Je to opravdu vyladěné. A je to pro trh dobrý tah, kvalitní obuvi je mnoho, o nákupu tak často může rozhodnout design.



Maska novinky však není jediný důvod, proč o těchto botách začít uvažovat. Ale pěkně popořádku.

Svršek pro každý tvar nohy

Část svršku je tvořena dnes již stále oblíbenějším úpletem. Jeho výhody tkví hlavně v pružnosti a přizpůsobivosti ke tvaru nohy. Snižuje se tak riziko, že by vám bota neseděla nebo se vám v exponovaných místech tvořily puchýře. Nespornou výhodou je také absence jazyku. Botu natáhnete jako ponožku, proto tam žádný není zapotřebí. Materiál je velmi prodyšný, v horkých měsících to jistě uvítáte a třeba si zvyknete nosit tyto boty i bez ponožek - pro mě to byl ale nezvyk, raději jsem se k ponožkám vrátila. Zima teprve ukáže, ale je možné, že při teplotách pod bodem mrazu bude zapotřebí sáhnout po ještě silnějších ponožkách, než jste byli dosud zvyklí - právě kvůli vysoké prodyšnosti.

Druhá zadní a pevnější polstrovaná část svršku doplňuje první a ukotvuje nohu s patou na své místo. Dílo dokonává plastová mřížka, která nedovolí noze v zatáčce nebo na nerovnosti vycestovat mimo a kterou můžete korigovat tkaničkami. Plast je tužší a mně se obtížně volila síla, jakou si boty uvázat. Často se mi stávalo, že jsem po vyběhnutí boty musela povolovat nebo naopak utahovat, přestože Reebok vybavil botu pohodlnými plochými tkaničkami, které byly pro nárt komfortní volbou.

Reebok Floatride tréninková bota na silnici hmotnost: 232 g (UK 8) drop: 8 mm cena: 3999 Kč klady: lehká objemová bota

pohodlný prodyšný a přizpůsobivý svršek

množství prostoru pro prsty a příčnou klenbu zápory: pevnost plastové mřížky může komplikovat správně zvolenou sílu uvázání

na mokrém asfaltu lehce kloužou

Běžci, kteří mají u silniční obuvi rádi širší prostor v přední části boty, uvítají štědrý prostor v místech příčné klenby a ve špici.

Tlumení na dlouhé vzdálenosti

Mezipodešev nadchne všechny milovníky pohodlných měkkých objemovek s pocitem dobré návratnosti energie. Pocit z došlapu je totiž měkký, bez přílišného boření se. Je to skutečně bota stvořená pro asfalt, která zajistí odpružený dopad na dlouhých tratích. Současně s přívětivě nízkou hmotností máte pocit běhu s relativní svižností (vzhledem k objemové botě). Mnozí běžci si ji jistě zamilují pro pocit „chci běžet dále a rychleji“.

Vzorek podešve drží dobře nejen na silnici, pocit jistoty mi dodával i na šotolině. To platí ale bohužel jen za sucha. Na mokrém asfaltu podešev lehce podkluzovala.

Je to relativně lehká dobře tlumená tréninková obuv, v níž by mohli najít alternativu všichni milovníci měkkého došlapu i stoupenci ultraboostů od adidasu. Dáváte-li naopak přednost pevnější objemové obuvi s tužší torzí a máte-li rádi větší odezvu povrchu, po němž běžíte, budete muset hledat dál.