VIDEO: Takhle vypadá bolest na 400 metrech

Závod nakonec vyhrál Turek Ahmet Arslan, který můstek zdolal v rekordním čase 4:01,77.

Ahmet k tomu říká: „Každá 400 je těžká, nejde to srovnávat. Byl to vážně fyzický masakr na nohy a možná to nevypadalo, že jsem v cíli vyřízený, ale byl jsem úplně na konci sil. Měl jsem trochu problém ve střední partii, kde jsem to napálil a pak jsem musel vedení držet jen setrvačností.“

Těšit se můžete na středu, kdy vám přineseme reportáž od naší redaktorky Báry Topinkové. Ta tuto trať běžela kolem deseti minut a pořádně se zapotila.

Reportáž vyšla ve čtvrtek, za což se redakce omlouvá. Přečíst si ji můžete ZDE.