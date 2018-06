Po čem zatoužili redaktoři v únoru? Podívejte se na naše běžecké tipy

Blikačky na boty

Pamatujete na boty s blikajícími podrážkami, po kterých toužilo každé dítě 90. let? Teď je konečně můžeme mít všichni díky věcičce, kterou jsem objevila úplně náhodou v papírnictví a která mě jako milovníka všeho reflexního a svítivého naprosto nadchla. Klip se světlem, který jednoduše připnete na paty sportovních bot, se ovládá pomocí tlačítka a může jen svítit, ale i blikat.

Noci se pomalu ale jistě krátí a s nimi ubývá i výběhů za tmy. Na druhou stranu s novým zákonem, který chodcům přikazuje, aby byli při chůzi podél silnic mimo obce náležitě osvětélkováni, dostává taková vychytávka nový rozměr. Ať už poběžíte, pojedete na kole, nebo se „jen“ budete vracet z „jednoho“ v hospodě, budete náležitě vidět, aniž byste přitom vypadali jako vánoční stromeček. Na internetu zadejte do vyhledávače: bezpečnostní světlo s klipem na botu, LED.

Karolína Hornová

Aplikace hýbou běžeckým světem

V uplynulém měsíci proběhla další velká akvizice ve světě mobilních bežeckých aplikací, když Asics koupil populární Runkeeper. Poté, co Runtastic přešel pod křídla adidas Group a Endomondo bylo odkoupeno Under Armour, se tak zdá, že se velké sportovní značky doslova perou o mobilní aplikace a (především) jejich uživatele.

Navíc se tu pro aplikace rýsuje další zajímavá platforma. Na letošním Mobile World Congresu byl vidět nepřehlédnutelný trend narůstajícího množství produktů přinášejících virtuální realitu. Speciální brýle, které vás přenesou do zcela jiného světa, nabízí již spousta technologických výrobců, proto je jen otázkou času, než se sportovní a fitness aplikace objeví i zde. Už v loňském roce například právě zmiňovaný Runtastic představil sedmiminutový workout připravený pro virtuální platformu Oculus VR. Určitě se máme na co těšit.

Filip Marvan

Mikina, co z vás udělá pumu

Zamilovala jsem se do mikiny, což se mi už dlouho nestalo. Chodí se mnou na tréninky do tělocvičny a jsme už měsíc nerozlučná dvojka. Novinka v mém šatníku je ze 70 procent bavlněná, celá černá, ale díky vzorování přesto zajímavá. Mikina je velmi praktická díky zdrhovadlu po celé délce, prodlouženému střihu a vypasování. Je v ní opravdu teplo (z rubu je fleece) a pružnost zajišťuje pohodlí. Nikam se nic nevyhrnuje, zkrátka není co vytknout. Zlatou třešničkou na dortu je, že přes upnutí dělá pěknou postavu a přivírá oko nad nedokonalostmi. Je potřeba si ji vyzkoušet, abyste mi daly, dámy, za pravdu! Sáhla jsem po značce Puma nejen proto, že není mezi lidmi tak rozšířená, ale líbí se mi, jak z ní „značkovost“ nesvítí na sto honů. Můj tip je PUMA Quilted Zip Hoody.

Magdaléna Ondrášová

Zelená jako zpestření

Outdoorový gigant Salomon chrlí jednu novinku za druhou. Každý rok vydává nové generace svých produktů. Ty však od sebe dokáže rozeznat jen skutečný znalec. Svůj podíl na tom jistě má barevná stálost produktové nabídky. Proto mě příjemně překvapila letošní inovace v podobě zařazení zelené barvy. I staré známé šortky S-LAB EXO TW short hned vypadají mnohem lépe. Za mě palec nahoru.

Nikola Havlík

Teplo v kalhotách adidas

Únor není můj oblíbený měsíc, proto jsem si ho musela zpříjemnit nákupem něčeho hezkého. Už jsem se smířila s tím, že pokud jdu nakupovat, přinesu si jen další věc na běhání a v práci se mi budou smát, že chodím do kanceláře v teplácích. Tentokrát jsem v outletu objevila skvost – zimní skyrunningové kalhoty adidas Terrex.

V krátkém záchvěvu zimy jsem je užila při objemovém tréninku i na běžkách. Perfektně sedí na těle, zepředu hřejí díky zateplené vsadce z materiálu, který neprofoukne ani hurikán, a tepelný komfort se dá regulovat ventilačními zipy. Materiál kalhot moje tělo přímo hladí a funkční detaily v podobě zipů a šikovných kapes mne stále baví objevovat. A hlavně – oranžová vsadka na předním dílu má úžasný zeštíhlující střih, který do módy před pár lety přivedla Stella McCartney. Díky optickému zúžení vykouzlí štíhlé boky i tam, kde k tomu nějaké ty uběhnuté kilometry chybí.

Barbora Topinková

Salomon Sense Ultra Set

Hydratační vesty od Salomonu provázejí mou běžeckou „kariéru“ prakticky od samého začátku a za těch několik let jsem stále neobjevil nic, co by mi vyhovovalo více. Čím rychleji se mi daří překonávat 40 až 70kilometrové závody v horách, na které se specializuji, tím méně věcí s sebou začínám brát.

Sense Ultra Set je v tomto směru dokonalý batoh, nebo spíše vesta. Na jednu stranu poskytuje jen minimum úložného prostoru, ale na stranu druhou sedí naprosto perfektně na těle, váží neuvěřitelných 300 gramů a při běhu o něm prakticky nevíte.

Jedinou nevýhodou je vyšší pořizovací cena, která ovšem plně vyvažuje užitnou hodnotu tohohle kousku vybavení.

Vítek Kněžínek