Bolest na prvním místě. Vzhůru na skokanský můstek

Letos poprvé zavítal tento závod i do Česka. Další slogan hlásal „Čtyři sta metrů tak trochu vertikálně“ a byl více než výstižný.

Rungo parta dorazila do Harrachova už v pátek večer. Všichni jsme byli tak trochu rádi, že jsme přijeli až za tmy a že tu hrůzu uvidíme až v sobotu ráno. To se ovšem ukázalo jako velký omyl. Hned jak jsme se ubytovali, jsme zjistili, že máme z oken našich pokojů krásný výhled přímo na osvětlený skokanský můstek, na kterém se v tu dobu pečlivě pracovalo. Pohled to byl děsivý, takže jsme raději rychle vyrazili do místního pivovaru doplnit tolik potřebné tekutiny a energii.



Už u večeře se ukázalo, že každý z nás má trochu jiné předzávodní zvyklosti. Jakub Larysz jako vegetarián a abstinent zvolil kombinaci nakládaného hermelínu, palačinek a hektolitrů jablečného džusu. Martin Vlasák sáhnul po škvarkové pomazánce, stejně tak Nikola Havlík, který ji ovšem dal jako pouhý předkrm, po kterém následoval guláš s knedlíkem. Guláš zvolil i Vašek Chalupný v zajímavé kombinaci s utopencem, což rozhodilo i místní otrlou servírku. Já sáhl po osvědčené bílkovinové bombě v podobě nakládaných olomouckých tvarůžků. Tyto pochutiny jsme kvůli dodržení pitného režimu zapíjeli místním pivem.



V kombinaci s diskotékou pro starší a pokročilé, která se odehrávala jen pár metrů od našeho stolu, to tak byl opravdový gurmánský zážitek. Vždyť komu by nechutnalo za doprovodu hitů Michala Davida a dalších umělců. Dobře napojeni a posilněni jsme se uvědoměle odebrali záhy zpět na hotel.

Snídaně v den závodu je důležitá. Párky, vejce, cereálie… Každému jak je libo.

Snídaně v devět hodin ráno pokračovala v podobném duchu. Jen pivo nahradil čaj, nealko nápoje a káva. Místo guláše přišla řada na cereálie, chleby se sýrem, vajíčka a párky. Lehce po půl desáté jsme už byli na cestě k registraci. Dobrá nálada nás neopouštěla, i když s tím, jak jsme se pomalu přibližovali k areálu, budil skokanský můstek stále větší a větší respekt.



Registrace proběhla bezproblémově, i když fronta byla poměrně dlouhá. To ovšem nebyla chyba organizátorů. Většina startujících totiž dorazila tradičně až v druhé polovině časového rozmezí, určeného k registraci. Již označení červeným náramkem s nápisem RUNNERS jsme se odebrali do zázemí pro běžce. Díky startovním číslům osmdesát pět až osmdesát devět jsme věděli, že poběžíme všichni společně v druhém rozběhu z pěti. Měli jsme tak dost času ocenit skvostný servis, který pro nás Red Bull připravil. Všude spousta prostoru, přehršel nealko nápojů i jídla, ochotné a usměvavé hostesky.



Z přidělených papírových sáčků jsme vylovili oficiální trička, startovní čísla i čipy se suchým zipem a začali se převlékat do běžeckého. Ukázalo se, že všichni jsme zvolili krosovou obuv. Kolem sebe jsme ale viděli i borce, kteří zvolili kopačky, tretry, silničky a dokonce i pár srdcařů s pětiprsťáky, které jeden doplnil ještě o nesmeky.



V jedenáct hodin byl čas prvního rozběhu. A my šli koukat, která taktika se jeví jako nejlepší. Během necelých dvou minut nám bylo jasné, že vystřelit ze startu jako ďábel a prvních rovinatějších sto metrů vysprintovat není ideální. Závodník, který tak učinil, se totiž postupně propadal startovním polem a pod skokanský můstek, kde končila trasa rozběhů, nakonec dorazil až v druhé polovině startovního pole.

Byl to často boj do posledního metru. Štafety se rozhodly až těsně pod vrcholem.



A byl čas na náš druhý rozběh. Tedy po další čtvrt hodince, kterou zabralo sbírání vyčerpaných borců z prvního rozběhu. Na hlavu jsem nasadil GoPro kameru, na ruce rukavice, s kluky jsme si popřáli hodně štěstí a málo laktátu a šli jsme na věc. Startovní výstřel a my vyrazili. Sto metrů to šlo hladce. Pak se sklon terénu začal rapidně měnit. Po dalších dvaceti metrech šli na všechny čtyři první závodníci a po dalších deseti metrech už jsme po čtyřech lezli všichni. Bylo to jak náraz do zdi. Mokrý svah, místy kamení. Dokonce i krosové boty s pořádným vzorkem mi občas podklouzly. Takřka okamžitě jsem ztratil přehled, kdo z naší party je kde. Viděl jsem jenom trávu, boty borce přede mnou a ve stehnech jsem cítil rychle rostoucí napětí a bolest. Dva rychlé pohledy do stran mi daly tušit, že nejsem poslední, a to mi ke štěstí bohatě stačilo. Nějaké ambice na umístění vzaly za své a šlo jen o to přežít. Jeden rychlý pohled vzhůru. Sklon terénu se lehce zmírnil a běžec, tedy spíš lezec, po mé levé ruce si stoupl a dál chtěl pokračovat zas už důstojně pouze po zadních končetinách. Pokusil jsem se o to samé ve stejnou chvíli, kdy on padl opět na všechny čtyři. Během zlomku vteřiny jsem pochopil proč a poslušně zaujal opět pozici plazmo. Na posledních pár metrů jsem se nakonec přeci jen postavit dokázal a cílovou bránou jsem prošel s bolestí ve tváři. Martin Vlasák i Jakub Larysz už rozdýchávali tuhle ochutnávku (finále se mělo běžet až nahoru za lavici skokanského můstku). Nikolu Havlíka jsem nikde mezi zuboženými, funícími troskami nemohl najít a Vašek Chalupný ještě bojoval s posledními metry do cíle, a jak jsme se později dozvěděli, i s bolestí svého dlouhodobě léčeného kolene. Nikolu jsme po chvilce našli a sesypali se kolem něho. Nadšení, bolaví, rozesmátí od ucha k uchu. V tu chvíli jsme museli vypadat jako banda masochistických bláznů.



Po bolestivém sestupu zpátky pod můstek jsme zjistili, že nás naše kvalifikační časy bohužel neposunuly ani do finále B. Jako jeden muž jsme se ale ihned rozhodli přihlásit do finále pro šťastné poražené. Jestli vám to přijde na hlavu, tak vězte, že nás takových bláznů bylo 120, a tudíž organizátoři museli běh pro Lucky Losers operativně rozdělit na dva běhy.

Již zaregistrovaní do finále jsme šli obhlídnout celý areál. Nikola si ho zpestřil grilovanými klobáskami z popelnice, v které je připravovali kluci z The North Face stánku. Já na posilnění zvolil výborné těstoviny ze stanu pro závodníky. Ostatní doplňovali vydanou energii Red Bully, vodou a džusem. Ostatní laskominy jako rýžový nákyp, koláče či štrůdl jsme si nechali až po finále. Občerstvování nám zpříjemnilo duo Red Bull Flying Bulls svým akrobatickým vystoupením. Sedět v kokpitu s nimi by mi asi na zažívání dobře neudělalo, ale takhle z poklidu země to byla nádhera.

Posledních pár metrů bylo bojem vůle a laktátu. V cíli se tvořila valná hromada. Holky mazaly nahoru stejně svižně jako kluci.

Dvě hodiny odpoledne a my všichni stáli na startu finále pro poražené. Po kvalifikaci nám bylo jasné, že rozložení sil bude hrát klíčovou roli. Vyrazili jsme tedy lehce volněji. Stejnou taktiku očividně zvolila valná většina běžců/plazivců. Prvních dvě stě třicet pět metrů proběhlo podobně jako v kvalifikaci. Pak ale přišla ta těžší část. Postavit se a přes dřevěnou lávku se vyškrábat na skokanský můstek chtělo neuvěřitelnou dávku sebezapření. V hlavě jsem měl jen jednu myšlenku: „Musíš se dostat nahoru! Nesmíš se zastavit!“ Těch posledních sto metrů bylo pekelných. Rukama jsem se přitahoval dřevěného zábradlí, abych nohám alespoň lehce ulevil. Diváci nás hnali nahoru. Křičeli. Povzbuzovali. A to nejen mně dodávalo energii pro každý další krok. Trochu mě vyhodil z konceptu moment, kdy jsem zjistil, že zábradlí dál nepokračuje. Chytal jsem se všeho, co se mi naskytlo pod ruce. Když nebylo čeho, dal jsem ruce na stehna a tlačil do nich, co to šlo. Cíl se blížil hrozně pomalu a ta druhá dřevěná lávka, která tvořila poslední tři metry trasy, působila nepřekonatelně. Nakonec jsem se k ní ale doškrábal a i ty poslední metry nějak zdolal. Za cílovou páskou padl mezi ostatní na žíněnky. Dal jsem to! Dali jsme to všichni!



Po vydýchání toho nevšedního zážitku jsme se domluvili, že zůstaneme nahoře u cíle a budeme povzbuzovat běžce z dalších běhů. Během čekání někdo nadhodil myšlenku, že bychom příští rok mohli sestavit štafetu. Tenhle nápad jsme ale vzápětí zavrhli, když jsme s otevřenými ústními otvory sledovali, jak vítězná sestava Olfin car vella Trutnov vysprintovala celou trasu v čase 2:24,85. Finále žen přineslo také úžasnou podívanou. Něžná stvoření se změnila v šelmy s odhodlaným výrazem a nejrychlejší z nich se stala Karolína Grohová s časem 5:09,88.

A takhle se to dělá! Vítěz Matjaž Mikloša.



Po finále mužů B už následoval zlatý hřeb dne, tedy finále mužů A. Na startu bylo 50 nejrychlejších z kvalifikace. To byla rychlost! Matjaž Mikloša ze Slovinska zkušeně nešel ihned do čela a naprosto dokonale si rozvrhnul síly a byl snad jediným, který nahoru opravdu vyběhl. Do cíle dopadl v bezkonkurenčně nejlepším čase 4:03.13 za nadšeného aplausu diváků.



Nadšení! To je asi jediné slovo, kterým se dají shrnout pocity nás všech! Všichni jsme se shodli, že tohle se Red Bullu opravdu povedlo. Skvělá organizace, nadstandardní služby pro závodníky, dostatek prostoru pro diváky a navíc nádherné počasí. To vše v součtu s našim vnitřním úžasným pocitem, že jsme to zvládli, dává více než tušit, že se tu za rok zase všichni sejdeme. I s tebou?