FOTOGALERIE: Bolestí zkřivené tváře na Red Bull 400

Závod Red Bull 400 sice startuje na rovince pod kopcem, ale po zhruba 40 metrech se dostanete do stoupání, které už nikdy neskončí, naopak je prudší a prudší. Máte pocit, že byste raději zemřeli, než vyběhli nahoru.



Není si kde odpočinout. Přitom je to tak jednoduché, stačí se na kopci narovnat a skutálet se dolů. To se totiž přesně stane, když se příliš zakloníte nebo uklouznete. Ale evidentně to nikoho neodrazuje, spíš láká. Třetího ročníku tohoto ďábelského běžeckého závodu se totiž opět zúčastnilo víc lidí než minule, tentokrát devět stovek.

Letos byl nejrychlejší Slovák Tomáš Čelko. Skokanský můstek zdolal v čase 4:02,72 a o pouhou vteřinu zaostal za loňským rekordem Ahmeta Arslana z Turecka. Nejlepším Čechem byl Pavel Hrdina na pátém místě. Nejrychlejší ženou na harrachovském kopci byla Adéla Stránská, která můstek pokořila s časem 4:51,53.

Zatímco v loňském roce si kromě kopce museli závodníci poradit s nesmírně teplým počasím, letošní rok se nesl zpočátku ve znamení dlouhých kalhot a rukávů. Nadšení diváci kolem trati sledovali, jak si běžci poradili s extrémním stoupáním, které místy dosahuje až 37 stupňů.

„Mně se běželo úplně super, ani jsem nevnímal, že by byl terén obtížný. Trochu mě mrzí, že jsem doběhl jenom vteřinu za rekordem. Když jsem viděl, že jsem první, maličko jsem si odpočinul a to jsem neměl dělat. Chtěl jsem letos na rekord útočit, příští rok si pro něj doběhnu,“ prohlásil po doběhu vítěz třetího ročníku Red Bull 400 Tomáš Čelko, který si jen tak mimochodem přidal ještě sto metrů ve štafetě.

V Harrachově se soutěžilo nejen mezi jednotlivci. Štafetový kolík si mezi muži nejrychleji předali běžci z týmu AC Slovan Liberec. Příjemným zpestřením pro diváky byl stejně jako v loňském roce start hasičských štafet. Záchranné sbory pro tentokrát nechaly doma kompletní výzbroj a vydaly se vstříc vrcholu jen ve svých bílých přilbách. Nejrychlejší z nich byli hasiči z HZS Liberec. Smíšeným štafetám kralovali Zakázaní.

Již páteční počasí v Harrachově napovědělo, že letošní Red Bull 400 rozhodně nebude žádný med. Nakonec byl právě podmáčený kopec největší překážkou pro závodníky, kteří se rozhodli pokořit nejtěžších 400 metrů ve svém životě. Velké rozdíly ve výsledkové listině způsobil výběr obuvi. Zatímco ti, kteří obuli běžecké boty, se povětšinou trápili na klouzajícím povrchu, výhodu měli závodníci v outdoorových botách nebo fotbalových kopačkách. „Běželo se mi letos dobře. I přesto, že zapršelo, tak trať tolik neklouzala. Teď mám po závodě a jedu se ještě projet na kole,“ překvapil množstvím energie Jan Kubíček.

Kromě profesionálních běžců se na start závodu postavily i další známé osobnosti jako například vítězka světového Spartan Race Zuzana Kocumová, jedna z největších hvězd české hudební scény Ben Cristovao nebo běžkař Dušan Kožíšek. „Jsem tady poprvé a mám k tomu kopci obrovský respekt. Mám tady celý svůj tým a jdeme si to prostě zkusit. Poběžím ten druhý úsek, který je asi nejtěžší,“ usmíval se před svým štafetovým závodem Ben Cristovao.

Závod Red Bull 400 se mimo Českou republiku pořádá v dalších šesti zemích a vy si můžete být jistí, že letošní třetí ročník rozhodně nebyl poslední.

