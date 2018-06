RECENZE: Když se dáma rozběhne. Kniha o tom, že na věku prostě nezáleží

Pro všechny by bylo ideální, kdyby si recenzi na knihu napsala Zuzka sama. Všechno by do sebe hladce zapadalo, věty by byly lehoučké, ani deko navíc, krásně by se to četlo a během čtení by se vám na tváři tvořil rohlík. Začala by se vám zapalovat lýtka a říkali byste si: „Tak přečtu ještě kousek, ale pak už vážně půjdu běhat... tak dobře... ještě tedy jednu stránku, ale pak už vážně jdu...“

Když se dáma rozběhne autor: Zuzana Součková

Zuzana Součková vydáno: IFP Publishing 2014

IFP Publishing 2014 počet stran: 140

140 cena: 249 korun

249 korun



Že jste závislákem jako Zuzka, poznáte právě podle toho, že po přečtení jedné dvou stran z knihy začnete cítit mravenčení v nohách, a třebaže zrovna sedíte ve vlaku směrem kamsi, reálně začnete uvažovat o tom, že byste vystoupili o zastávku dříve a zbytek doběhli. Nebo alespoň předstíráte, že jdete na WC do druhého vagónu, a přitom uličkou nenápadně popoběhnete, protože chcete do žil dostat alespoň špetičku toho endorfinu, který kape z řádků knihy.

Pašeráci kdysi používali techniku vmíchávání omamné látky do výroby papíru, stačilo pak knihu prolistovat a do konečků prstů se vetřel její jemný prach. Zuzce Součkové tato metoda pašování není zřejmě cizí. To si kdejaký čtenář, běžecký závislák, může namlouvat „Jsem čistej, jsem čistej“, jenže jakmile prolistuje Zuzčinu knihu, rozšíří se mu zorničky, zrychlí se mu tep a zrak začne šmejdit v úrovni podlahy, kde by se mohly povalovat nějaké použitelné kecky.

Nevím, jaký vliv bude mít tato kniha na neběžce. Je to kniha napěchovaná opravdovými příběhy o běhání, recepty z běžecké kuchyně, to vše proloženo štafetou běžeckých triků a zkušeností. Předpokládám dokonce, že si ji ani žádný na běhu nezávislý člověk nekoupí. Já si také nekupuji například knihy o galvanickém oddělení unipolárních a bipolárních signálů.

Při psaní těchto řádků se mi konečně v hlavě rozsvítilo a dostávám se k tomu, co pro mě kniha znamená a co může představovat pro ostatní blázny v běhu. Je to kapesní zaháněč běžecké kocoviny, palička běžecké ganji, která naštěstí není na lékařský předpis. Kapesní Ziplock pro chvíle, kdy si člověk chce nasimulovat stav, že je free, že peláší krajinou, dupe tam ty kilometry, zatímco vítr lapá po dechu a tělo vyrábí kvanta dosud nezakázané návykové látky.

Nejsem bohužel nestranný, jsem téměř obdobně postižený jako Zuzka. Jsem dokonce stejný ročník výroby. Všechny její postřehy vnímám, jako by se děly mně. Až na drobné úchylky k růžové barvě a shoppingu. Ale všechny ostatní unisex příhody by se mohly stát i mně, nebo se dokonce staly. Či komukoliv jinému. A to je na tom krásné, že čtenář může konfrontovat své zkušenosti s úsměvně popsanými zážitky a myšlenkami Zuzky Součkové a při tom se škodolibě bavit nad tím, že ve své úchylné závislosti na běhu není sám. V jedné chvíli mě dokonce paralyzoval soucit. Kolegiální soucit se Zuzčiným manželem v pasáži o kladném vlivu běhu na Zuzčinu peristaltiku.

Tuším, že Zuzana psala a píše jen proto, že se prostě potřebuje z toho přívalu endorfinů a nově nabyté závislosti vypsat, že se zatím neskrývá žádné sdělení budoucím generacím. Přesto pro mě kniha osobním poselstvím je. Je poselstvím o tom, že v kterémkoliv věku, pokud najdeme osobní odvahu něco měnit, můžeme vstoupit do nečekaných a do té doby těžko přestavitelných dimenzí svého životního osudu. Já vím, jsem nějakej chytrej, přestanu radit. Ale pozor, v Rusku jsem sice nebyl, ale padesát už mi bylo. Přečtu si ještě kousek knihy a pak půjdu běhat.

Abych nepsal jen v superlativech. Na obálce chybí varování: Devět z deseti chirurgů nedoporučuje číst pacientům upoutaným na lůžko.