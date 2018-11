Ráno versus večer: kdy je ideální čas na váš trénink

Zaměstnání a další povinnosti dovolují většině z nás zařadit svůj pravidelný trénink prakticky pouze ve dvou denních dobách, a to ráno nebo večer. Proto se by se dala převážná část běžecké komunity rozdělit do dvou skupin – na milovníky ranních výběhů a ty, kteří vyrážejí nahánět další kilometry zásadně až po setmění. Který čas je však pro naše tělo lepší? Ranní i večerní tréninky mají své výhody, ale i možná úskalí.

Ranní běh vás spolehlivě probere

Ranní běh může být pro řadu z nás skvělým způsobem jak nastartovat svůj den. Pohyb na chladném vzduchu vás totiž dokonale probere a nastartuje váš metabolismus na celý den. Mějte však na paměti, že vaše tělo má za sebou několikahodinový spánek. Může být tak vlivem nočního odpočinku ztuhlé a bez energie. Nesnažte se proto za každou cenu trhat své rekordy a raději si dopřejte pohodový trénink. Před samotným vyběhnutím je vhodné zařadit několik cviků na protažení, čímž předejdete svalovému zranění.

Důležité je také před tréninkem doplnit energii. Ačkoliv možná běžně nesnídáte, dopřejte tělu alespoň banán nebo hrst sušeného ovoce. Tyto potraviny jsou rychlým zdrojem energie a zároveň vás při aktivitě nebudou tížit v žaludku.

Večerní běh pročistí hlavu

Večerní běh mají mnozí z nás spojený s relaxací po dlouhém pracovním dnu. Díky tréninku můžete upustit trochu páry a přijít na jiné myšlenky. Svaly jsou navíc v pozdějších hodinách lépe připraveny na zátěž, takže se do tréninků můžete bez obav opřít naplno.

Po vydatném sportovním výkonu však mnozí mají tendenci dopřát si neméně vydatnou večeři. Na tom by ještě nebylo nic špatného, avšak mějte na paměti, že poslední jídlo dne bychom měli zařadit zhruba dvě hodiny před spánkem. Pokud totiž budete vlčí hlad zahánět těsně před tím, než půjdete na kutě, tělo bude muset během noci zpracovávat potravu a nebude se moci naplno věnovat regeneraci. Pokud se tak raději vydáváte trénovat večer, nezapomeňte si rozvrhnout jídelníček tak, abyste neusínali hladoví, ale zároveň vás netížilo trávení.

Trénink zařaďte podle chronotypu

Je tedy pro naše tělo lepší trénovat raději ráno, nebo večer? Odpovědět na tuto otázku jednoznačně není jednoduché. Každý z nás je totiž originál, a to, co vyhovuje jednomu, nemusí být vhodné pro jiného.

Zajisté už jste někdy slyšel o tom, že existují dva typy lidí - ranní skřivani a noční sovy. Nejde o žádnou nadsázku. Odborně se tomuto individuálnímu načasování říká chronotypy. U ranních typů vrcholí tělesná i psychická výkonnost v dopoledních hodinách, u večerních zase odpoledne. Proto jsou někteří z nás schopní podávat výkony ihned po probuzení a jiným dělá problém vyhrabat se z postele i na desáté zazvonění budíku.

Podle doktorky Aleny Sumové z Fyziologického ústavu Akademie věd ČR je vhodné podle našeho chronotypu řídit také dobu tréninku. „Doba tréninku by měla odpovídat tomu, kdy se člověk cítí fyzicky nejvýkonnější. Pokud je sportovec ranní typ, jemuž nedělá problém vstávání a fyzická aktivita brzy ráno, neměl by intenzivně sportovat později večer. Pokud člověk netrénuje v souladu se svým chronotypem, zásadně to ovlivní jeho výkon,“ říká.

Pokud tak patříte mezi noční sovy, které ožívají až s příchodem večera, zřejmě vás ani ten nejhlasitější budík nedonutí přivstat a vyrazit na trénink. Jestli naopak patříte mezi ranní ptáčata, večer budete s největší pravděpodobností bez energie i chuti k pohybu a trénink si tak zřejmě příliš neužijete. Rozhodně tak nelámejte nic přes koleno a řiďte se hlasem svého těla.