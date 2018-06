Ranní běhání s RUNGO v Plzni vás zdravě nakopne na celý den

Úterý 7. července, na hodinkách mám 5:55. Jedno známé přísloví praví, že „ranní ptáče, dál doskáče“, ač lidé, kteří vstávají jen neradi, k tomu ihned domysleli škodolibý dodatek „ale brzo chcípne“. No, možná to něco do sebe má... Přesto se snažíme tento dodatek změnit. Obavy z toho, že na ranní RUNGO výběh nikdo nepřijde, byly naprosto liché. Čtrnáctka ranních odvážlivců a odvážlivkyň se pustila do začátku dne s nebývalou horlivostí, až jsem musel jejich aktivitu mírnit zpomalováním tempa.

V okolí Kalikovského mlýna je velmi příjemně, mohutně hučící voda stékající po malém splavu navozuje kouzelné prostředí venkova z dob našich prababiček. Běžíme zde dlouhou kilometrovkou lemovanou vysokými topoly a míříme do nově zrekonstruovaného parku u místní ZOO. Krátce se zastavíme u hlavního vchodu - fotka s dinosaurem bude hezkou vzpomínkou na tento náš premiérový běh.

Nově zrekonstruovaný park nabízí množství možností pro pohybové aktivity. Zkoušíme krátké schody a několikrát si je vyběhneme. Následující série protahovacích cviků okolo krásného Artušova stolu přinese usmíření, takže společná fotografie je jakýmsi podpisem „mírové dohody“. Stojíme sice nedaleko čtyřproudové silnice spojující město se Severním předměstím, kde provoz snad nikdy neutichá, přesto skoro žádná auta neslyšíme a navíc cítíme vůni ranní trávy. Ještě jedno kolečko okolo parku a hurá směr druhý park. Vše probíhá v rychlém tempu. Musím uznat, že se nikdo nešetří. Poctivě zacvičené cviky a svižný běh je jen důkazem toho, že po ránu je tělo plné energie. Věřím tak, že nám nějaká zbude i na poslední část z dnešního výběhu - takové moje malé překvapení.

Lochotínský park svoji polohou a novou krásou splnil poslání, proto se pomalu přesouváme úzkými stezkami do toho druhého. Park pod obchodním centrem PLAZA, na místě bývalého plzeňského výstaviště, kde se dlouhá léta konala slavná EX PLZEŇ, je velmi vhodně upraven pro všechny možné sporty. Takže se tu můžete proběhnout, zacvičit na cvičících strojích, projet na kole, koloběžce, in-linech, prostě protáhnout každý kousek těla. Už když se k parku přibližujeme, tak na mne všichni volají: „Tak co jsi pro nás vymyslel tady?“ „Perlička, ale nechte se překvapit,“ odpovídám a šibalsky se usmívám. V parku se nachází hlediště, a tudíž i spousta schodů. Ano, dedukce je správná, probíháme po schodech mezi jednotlivými ochozy.

Je to sice náročné, ale jak už jsem psal, tělo je po ránu plné sil, a proto se do schodů všichni pustí s humorem. No, měl jsem připraveno sice ještě jedno překvapení, ale řekl jsem si, že ho schovám na příště, protože už nyní jsem přesvědčen, že další ranní výběh vypíšu v co nejbližší době. Po schodové anabázi přidáváme i poslední cvičení, které je zaměřeno na uvolnění svalů, zklidnění po ranním zápřahu, což všichni berou s úsměvem.

Bylo to naše první ranní proběhnutí, jeho cílem bylo zjistit, zda tato nová aktivita má vůbec v Plzni smysl a jestli vzbudí zájem běžců. Ono vstávat brzy ráno a ještě vydávat energii cvičením a běháním, není dnes samozřejmostí, zvláště když poté všechny čeká minimálně osm hodin práce...

V 7:00 se všichni spokojeně a s úsměvem na tváři rozcházíme domů, osprchovat a na snídani (ta bude chutnat více než obvykle). Po ránu se tedy krásně běhá nejen v Praze. I v Plzni je vše stejně veselé, dokonce hned po běhu padají návrhy na další taková malá ranní probuzení běháním a cvičením. Čtrnáctka odvážlivců nejen že přežila, ale zdravě se nakopla na celý úterní pracovní den. Už nyní mám přichystáno velké překvapení na příští vyběhnutí. A jaké? Prostě překvapení. Přijďte, jen tak ho odhalíte.