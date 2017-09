Rady zkušenějších: nelámejte věci přes koleno

Co by měl člověk udělat, než poprvé vyběhne?

Obléknout se, nejlépe do sportovního, vzít si správné běžecké boty a nezapomenout zavázat tkaničky. (smích) Ale teď vážně – ono „poprvé se rozběhnout“ máme všichni za sebou. Někteří na to pouze na nějaký čas zapomněli. Není dítě, které by neběhalo. Naopak, děti většinou vůbec neřeší, jestli jdou, či běží. Jenže pak je začne formovat výchova: „Neběhej tady!“ „Nelítej tu jako splašený!“ A pak začneme mít pocit, že to není přirozený způsob pohybu, že je to něco, co se do společnosti nehodí.

Takže opravdu není třeba dělat něco speciálního, kromě toho, co mám to usnadní a zpříjemní, a tím je právě správné sportovní oblečení a boty. A je třeba stanovit si postupné cíle, kterých chci dosáhnout. A pak – rozhodnout se.

Jak začít s během, na co si dát pozor?

To navazuje na předchozí odpověď – záleží, jak dlouho trvala doba, kdy jsme neběhali, zda děláme jiný druh sportu, jaká je naše celková fyzická kondice. Určitě se bude jinak „rozbíhat“ aktivní cyklista než člověk, který strávil posledních 20 let u televize a počítače s dvacetikilogramovou nadváhou.

Obecně platí, buďme realisté, zhodnoťme svou kondici a stanovme si malé, postupné cíle. Tím, že to vše budete chtít „urvat“ hned teď, si můžete přivodit buď rychlý odchod motivace (to když zjistíte, že to nejde tak rychle, jak chcete), případně psychický blok, protože si naložíte víc, než na co máte. V horším případě i fyzické zranění, protože je třeba, aby si vaše svaly, klouby, šlachy na nový typ zatížení zvykly.

Zuzana Kocumová věk: 38 bydliště: Liberec oddíl: Inov8 team běhám od: od narození

úspěchy: 2 x mistryně světa a Evropy ve Spartan race, 1. a 2. místo ME v OCR (Obstacle cours race), 1. a 2. místo Ještěd Sky Race, 1. místo Sky race Lodrino Lavartezzo (Švýcarsko), vítězka mnoha běžeckých závodů v rámci ČR (např. Jizerská 50 run, Run Tour a pod), juniorská mistryně republiky v silničním běhu (Běchovice Praha) Osobní rekordy:

10 km: 37:59 5 km: 17:50 3 km: 10:34 cíle: Ještě dlouho ve zdraví užívat krás světa, ideálně i v běhu.

proč běhám: Baví mě to, nabíjí, udržuje v kondici a stavu těla, ve kterém se mi dobře žije. A ten pocit, když vidíte horu a víte, že nemáte problém na ni vyběhnout a vrátit se za půl dne, i když jinak je to túra na dva dny!



Takže klidně prokládejte běh chůzí, domluvte se s kamarádem či kamarádkou, délku běhu prodlužujte postupně a snažte se běhat pravidelně. Pokud k tomu chcete přistoupit opravdu zodpovědně, klidně si i nechte napsat od běžeckého trenéra tréninkový plán.

Podle čeho si vybíráte boty?

Boty na běh vám musí především sednout. To znamená, že když si je nazujete, bota vám padne, nikde netlačí, neshrnuje se, příjemně vám nohu obepne. Před prsty si nechte trochu místa, aby chodidlo mělo prostor pracovat. Bez osobního vyzkoušení se neobejdete.

Další věcí je rozhodnout se, v jakém terénu chci běhat: Hlavně silnice? Zpevněné cesty? Kombinace? Nebo vyloženě terén s bahnem, trávou? Podle toho volíme vzorek boty.

Stejně důležité je, jak tlustá podrážka nám vyhovuje. Osobně jsem vždy měla ráda boty, v nichž jsem cítila, po čem běžím. To znamená žádná dvoucentimetrová vrstva pod chodidlem, ale tak, abych cítila, kde je kořen pod nohou, kde je hrana kamenu. Pak se noha může přizpůsobit a rychle reagovat – a například se minimalizuje riziko podvrknutí kotníků.

Někdo má rád opravdu minimalistické boty, kde není rozdíl mezi výší podešve pod patou a špičkou. S tím doporučuji začínat opatrně, protože to není univerzálně pro každého – mohou například vznikat bolesti pat, achilovek a lýtek.

Vzhledem k tomu, že nyní běhám hlavně horské a překážkové závody, jsem po mnohém zkoušení zakotvila u značky Inov8 a modelu X-talon 212. Skvělý vzorek, který drží, úzké kopyto boty na mou úzkou nohu, osm milimetrů drop, který dostatečné odtlumí nárazy, ale přitom umožní kontakt s terénem.

Poraďte, co je dobré jíst a co naopak ne?

To by byla otázka na samostatný článek. Tolik místa nemáme, takže nebudu zabíhat do podrobností. Ale hlavní rada zní: základní potraviny, co nejvíce čerstvé, jednoduchou a pestrou stravu, maximálně omezit polotovary, pokrmy konzervované, obarvované a dochucované. Základem je pestrá strava, která obsahuje sacharidy (a to ve formě složitých cukrů – tedy rýže, celozrnné výrobky, brambory, jáhly, pohanku, ovesné vločky, ne cukrovinky!), bílkoviny i tuky. Zelenina téměř neomezeně, s ovocem už opatrněji. Tuky nikoliv ve formě přepálených tuků v hranolcích a smažených pokrmech, ale hlavně v oříšcích, rostlinných olejích. A osobně se cítím daleko lépe od doby, kdy jsem opustila „light“ výrobky a obsah tuku v potravinách tolik neřeším.

Člověk, který si jde v týdnu párkrát kondičně zaběhat, opravdu nepotřebuje speciální potravinové doplňky. To doporučuji řešit až při vyšší zátěži, kdy cítíte, že nestíháte doplňovat vše potřebné běžnou stravou.

Zuzka Kocumová zvládá náročný terén s grácií Zuzana Kocumová ve svém živlu Soustředění při běhu v podání Zuzany Kocumové

Jsou závody vhodné i pro rekreační běžce? Na co si během prvního závodu dát pozor, na co nezapomenout?

Samozřejmě, že jsou. Osobně mám závody ráda, protože to je motivace, jak udržet pravidelnost pohybu, vykopat se, i když zrovna nesvítí slunce, a navíc i poznat krásná nová místa, kam vás závody zavedou. Chce si uvědomit jediné: všichni na stupních stát nemohou a společný zážitek na trati s mnoha dalšími „stejně postiženými“ je něco úplně jiného než osamělý běh v lese. Rozhodně doporučuji vyzkoušet – pak ať se každý rozhodne, co mu sedí víc.

Každopádně doporučuji začít rozumně, ne se rovnou přihlásit na maraton, i když kamarádi říkali, že „to je tedy výzva a kdo to dá, je borec“. Takže si vyhlédněte nějaký menší závod v okolí, dobrou příležitostí jsou v současné době i nesoutěžní benefiční běhy, domluvte se s pár známými a zkuste zase něco nového. Na 90 procent vás to chytne. (smích)

Jak nejlépe odbourat únavu?

Opět téma na samostatný článek. Ale ve zkratce – nejlépe tělo regeneruje ve spánku, takže důležitý je pravidelný režim a aspoň osm hodin spánku. Kvalitní strava s dostatkem bílkovin, ze kterých se budují nové, nebo „opravují“ namožené svaly. Ideální je i střídat aktivity, zatížení jiných svalových partií jiným typem pohybu pomáhá odbourat únavu. Zabijákem regenerace je alkohol.

Ideální sport, který doplní běžecký trénink?

Kolo, možná ještě lépe koloběžka, v zimě běžecké lyžování, in-line brusle, ideální kombinace regenerace a tréninku je plavání. A z vlastní zkušenosti mohu říct, že i tanec – zlepší koordinaci, uvolní nohy, především latina je i zrychlí.

Rada na závěr?

Nelámejte věci přes koleno, kdo jde přes závit psychicky či fyzicky, dlouho nevydrží. Lepší je cesta po malých krůčcích. A fixujte si krásné pocity po běhu, po sprše, kdy máte sami ze sebe dobrý pocit. Vybavte si ho vždy, když budete bojovat s tím, jestli si dnes nazout běžecké boty, nebo je nechat v botníku.