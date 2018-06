Základem úspěchu je pravidelnost, radí Tomáš Bystřický

Co by měl člověk udělat, než poprvé vyběhne?

Nepřejíst se, i když to mi dělá problém i po 18 letech.

Jak začít s během, na co si dát pozor?

Pokud se bavíme o běhu v terénu, často se při něm střídá tempo. V lese i parku na vás čekají různé povrchy, kopce i seběhy, takže nepočítejte a neupínejte se na konstantní tempo. Pokud úplně začínáte, nebojte se střídat chůzi s během, nebo velmi pomalé a rychlejší úseky, v závodech to tak stejně chodí, jen ve vyšší rychlosti. Základem je ovšem pravidelnost, ta vás posune. Není nutné zvládnout jednou za týden například 20 kilometrů, lepší je dát čtyřikrát pět kilometrů.

Podle čeho si vybíráte boty?

Snažím se je volit přesně podle terénu, důležité pro mě je, aby podrážka na trati držela. Mám proto trochu víc párů. I když se vám to může zpočátku zdát jako velká investice, věřte, že když se používají tam, kde se používat mají, o to déle boty vydrží.

Poraďte, co je dobré jíst a co naopak ne?

Tomáš Bystřický věk: 27 bydliště: pochází z Plzně oddíl: RockPoint / Dynafit běhá od: roku 1999 úspěchy: 1. místo na MS v letním biatlonu, několik 1. míst v závodech Rock Point Horská výzva 2014-2017 osobní rekordy: 5 km - 15:55. „Pak hodně zaprášených 34:30 na 10 km, na oficiální trati už jsem nějaký rok neběžel,“ říká.

cíle: „Momentálně je to pravidelný trénink, ze kterého bych mohl naplánovat další sezónu.“ proč běhá: „Protože se jen díky trénovanému tělu můžu podívat, kam mě napadne. A pocit z dobrého závodu také není k zahození.“

Když hodně běháte, chutná všechno. Za takovou větu mě hodně lidí zatratí, ale myslím to tak, že s rostoucí zátěží roste i spotřeba, a pokud nejste zrovna ve fázi hubnutí, nemusíte se úplně limitovat. Já řeším jídlo poslední dny před závodem, ale celkově se spíše vyhýbám knedlíkům, smetaně a podobně. Jím hodně rýže a těstovin, ale určitě bych mohl přidat víc zeleniny.

Jsou závody vhodné i pro rekreační běžce? Na co si během prvního závodu dát pozor, na co nezapomenout?

Myslím, že každý závod je i pro rekreační běžce. A navíc, co si budeme povídat, ve výsledku dělají atmosféru právě oni, protože někteří závoďáci nejsou moc sdílní. Základem je počítat dopředu s tím, co nás na konkrétním závodu čeká. Dnes je možné, pokud to není úplně nová akce, zjistit vše potřebné na internetu, zejména hodnocení účastníků. Náš dojem pak může ovlivnit už jen náš výkon.

Jak nejlépe odbourat únavu?

Asi jen pořádným spánkem, čím dál víc se mi to potvrzuje ve spojení s prací a častějším cestováním.

Ideální sport, který doplní běžecký trénink?

Já alespoň jednou týdně plavu a snažím se to prokládat i jízdou na kole a občas i kolečkovými lyžemi v létě. V zimě pak chodím na skialpy a běžky. To všechno je ale jen alternativa tréninku, já i hodně sportovců okolo mě se málo věnujeme stabilizačnímu cvičení a posilování středu těla. Běžci jsou silní v jakémkoliv pohybu dopředu, ale když přijde nějaká změna, už je to horší. Proto bych vůbec nevylučoval týmové sporty, aby se tělo zatěžovalo v jiných směrech a tím pádem došlo i boční vazy kolen, kotníků, boční svaly…

Rada na závěr?

Vyplývá z předchozí otázky: pro zlepšení potřebujeme bezpochyby naběhat víc kilometrů, ale někdy to nestačí.