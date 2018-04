Užívejte si běh a poslouchejte své tělo, radí triatlonista Soukup

Co by měl člověk udělat, než poprvé vyběhne?

Určitě je dobré si obout boty a zavázat tkaničky. (smích) Já se snažím každým během něčeho dosáhnout, takže si stanovím cíl. Jdu rozvíjet rychlost, sílu, základní vytrvalost, vyčistit hlavu, omrknout běžkyně do Stromovky, naučit se nový prvek běžecké abecedy… Stanovte si krátkodobý i dlouhodobý cíl.

Jak začít s během, na co si dát pozor?

Velká výhoda běhu je, že k němu nepotřebujeme specifické prostředí, vybavení, tým, počasí, schopnosti… Bohužel již pro nás není úplně „přirozenou“ pohybovou činností a je potřeba tréninkové dávky navyšovat rovnoměrně, zaměřit se na správnou techniku a pravidelně se věnovat regeneraci. Vezměte tenisky, vyběhněte, ale nepřestaňte poslouchat své tělo!

Podle čeho si vybíráte boty?

Podle povrchu, na kterém běžím (silniční nebo terénní), tempa (objemové nebo závodní či tempové), tvaru nohy (pronační, neutrální či supinační) a ceny. Při nazutí boty musím mít super pocit, nikde nesmí tlačit a musí být na noze příjemná.

Poraďte, co je dobré jíst a co naopak ne?

Pestrou a vyváženou stravu, čím více barev máte na talíři, tím lépe. Chce to najít optimální poměr mezi množstvím stravy, jejím denním načasováním a pohybovou aktivitou. Každý jsme jiný a máme jiné stravovací návyky. Nedoporučuji radikální změny, ale již malé změny mohou mít vliv na celkový projev vašeho těla. Problém spatřuji v konzumaci jedné suroviny ve velkém množství.

Petr Soukup věk: 30 bydliště: Jičín/Praha oddíl: TJ Nová Paka běhám od: 8 let (orientační běh) úspěchy: vicemistr světa v Ironmanu 2017 (30-34 let) osobní rekordy: 21 km 1:13:52 (Pardubice 2011) a 42 km 2:56:00 (Long triathlon Podersdorf 2015) cíle: titul mistra světa v Ironmanu proč běhám: Dokáži si běh užít, soustředím se na pohyb a vytěsním ostatní svět okolo sebe. Po tréninku se cítím lépe než před ním. Je to droga.

Jsou závody vhodné i pro rekreační běžce? Na co si během prvního závodu dát pozor, na co nezapomenout?

Určitě ano. Jsou důležité pro motivaci, socializaci a zjištění aktuální výkonnosti. Musíte mít reálné cíle. Pokud trénujete dvě až čtyři hodiny týdně, nemůžete očekávat, že se udržíte v první skupině chrtů, kteří odtrénují 20 hodin. Bojujte se skupinou vaší výkonnosti a užívejte si pohyb. Většinu z nás běh (sport) neživí, jsou důležitější věci! Na to nezapomínejme.

Jak nejlépe odbourat únavu?

Kvalitním spánkem, regenerací, stravou a pozitivně naladěnými lidmi okolo sebe.

Ideální sport, který doplní běžecký trénink?

Myslím, že neexistuje špatný sport. Jakýkoliv dobře provedený pohyb je lepší než flákání se na gauči u televize nebo počítače. Dělejte to, co vás baví a přináší vám radost. To by mělo být hlavním úkolem sportu. Osobně mimo plavání, cyklistiku a běh zařazuji posilovnu, lezení, gymnastiku a v zimním období běžky.

Rada na závěr?

Sport je čas, který máte sami pro sebe, využijte ho plnohodnotně. Užívejte si pohyb, poslouchejte při něm svoje tělo, ne hudbu, a stanovte si reálné cíle, které vás budou motivovat.