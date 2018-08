Nebojte se běhu, radí Pechek, úspěšný český maratonec

Co by měl člověk udělat, než poprvé vyběhne?



Mít zpevněné tělo, i při nízké úrovni síly si může ublížit. A také se běhu nebát, ale zároveň to nepřehnat.

Jak začít s během, na co si dát pozor?



Musí se začít postupně. Není dobré, aby člověk začal příliš rychle. Potom se snadno přetíží. Podle mě je dobré ze začátku běhat spíš kratší trasy s nízkou intenzitou a častěji, než napoprvé vyběhnout na dlouhou trasu nebo vyběhnout příliš rychle.

Podle čeho si vybíráte boty?



Boty si vybírám podle toho, na co je chci použít. Jestli to jsou boty do terénu, na silnici nebo na závody. Důležité je podle mě, aby nikde netlačily. Také je důležité, aby byly dostatečně ohebné, tak aby nebránily přirozenému pohybu chodidla při odrazu. Také je dobré si zjistit, jaký má běžec způsob došlapu chodidla. Jestli má supinaci nebo pronaci (o supinaci a pronaci se dočtete v našem článku, pozn. red.).

Poraďte, co je dobré jíst a co naopak ne?



Při přípravě podle mě není nutné stravu řešit nějak speciálně. Stačí jíst to, co běžci vyhovuje. Není dobré jíst nic těžšího méně než asi tři hodiny před těžkým tréninkem. Před důležitým závodem si večer dávám obvykle těstoviny, už není dobré jíst nic, co je těžce stravitelné. Je podle mě vhodné doplnit sacharidy.



Petr Pechek ve finiši na Volkswagen Maraton Praha

Jsou závody vhodné i pro rekreační běžce? Na co si během prvního závodu dát pozor, na co nezapomenout?



Petr Pechek věk: 35 let bydliště: Praha 10 Vršovice oddíl: TJ Maratonstav Úpice od kdy běhá: od 5. třídy na základní škole (tehdy se jsem se věnoval hlavně běžeckému lyžování), jenom běhu se věnuji od začátku střední školy

úspěchy: 5 x 1. místo na českém mistrovství v maratonu a také jsem se několikrát kvalifikoval na mistrovství světa a Evropa v běhu do vrchu osobní rekordy: maraton - 2:18:26, půlmaraton - 1:06:33, 10 km - 31:02 na dráze, 5 km - 14:57

cíle: pro příští rok se kvalifikovat na mistrovství světa v horském maratonu v Argentině proč běhám: protože mě to baví…

Závody jsou podle mě vhodné i pro rekreační běžce. Může to být dobrá motivace k tréninku. Motivací může být, že se budu snažit předběhnout kamaráda. Před prvním závodem je podle mě důležité si nic nezapomenout doma. Při samotném závodě je důležité nepřepálit rychlost a rozběhnout ho v tempu, na které člověk trénoval. I když se v první polovině člověk cítí dobře, chce to tempo držet. Pokud se bude cítit dobře i v další části závodu, pak je možné zrychlit.

Jak nejlépe odbourat únavu?



Důležitý je kvalitní spánek a taky regenerace. Dobré je jít například do bazénu nebo do sauny. Záleží na tom, jak moc velká únava je. Když není příliš velká, je dobrý si dát lehký klus. To je většinou dobré udělat i den po těžkém závodu. A volno si dát třeba až další den.

Ideální sport, který doplní běžecký trénink?



V zimě to jsou podle mě běžky. Pro trénink běhu do kopce jím může být i cyklistika, ale není příliš vhodná, pokud se běžec nebo běžkyně zaměřují na kratší závody na silnici.



Petr Pechek ve vítězném týmu České republiky

Rada na závěr?



Běhejte podle svých pocitů a mějte běh rádi. (úsměv)