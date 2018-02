Vždy věřte, že to dokážete, a nepřipusťte pochybnosti, říká Ondřej

Co by měl člověk udělat, než poprvé vyběhne?

Skočit si na záchod a pořádně utáhnout tkaničky. Přerušit trénink kvůli těmto záležitostem je fakt otravné, zvlášť teď v zimě (smích).

Jak začít s během, na co si dát pozor?

Začít se má pomalu a nikam na začátku nespěchat. Rychlost časem přijde sama. Já jsem začínal běhat s časy hodně nad šest minut na kilometr a časem se to zlepšilo. Ideální je také se před během trochu rozcvičit a po tréninku protáhnout. A pokud se člověk snaží dosáhnout výsledků a trénuje intenzivně, rozhodně nepodceňovat regeneraci.

Podle čeho si vybíráte boty?



Ondřej Velička věk: letos už jsem veterán (bude mi 35 let) bydliště: Bystřice pod Hostýnem, ale vyskytuji se také v Praze a Velké Bukové oddíl: MK Seitl Ostrava běhám od: 2011 úspěchy: Úspěchů je mnoho a všechny vyjmenovávat nebudu. Největším je jednoznačně stříbro z mistrovství Evropy v běhu na 24 hodin. Dále jsem získal čtyři republikové tituly v ultramaratonu. osobní rekordy: 10 km – 36:02 (Agrofert run Deza desítka okolo komína, 20.5.2017) 21,1 km – 1:20:07 (Sportisimo 1/2Maraton Praha, 28.3.2015) 42,2 km – 2:52:27 (Budějovický Mercury maraton, 23.1.2016) 50 km – 3:37:08 (Brdská stezka, 16.4.2016) 6 h – 71,249 km (Self-Transcendence Kladno, 27.7.2013) 100 km – 7:19:47 (Run Winschoten, 9.9.2017) 12 h – 147,119 km (Self-Transcendence Stromovka, 27.5.2017) 24 h – 258,661 km (ME na 24 hodin Albi, 22.10.2016) Spartathlon (246 km) – 31:38:47 (30.9.-1.10.2016) Ironman – 11:47:36 (Moraviaman Otrokovice, 23.6.2012)

cíle: krásné by bylo jednou zaběhnout stovku pod sedm hodin a překonat 260 kilometrů při závodě na 24 hodin proč běhám: protože mě to naplňuje a pro úžasné pocity v cíli náročných závodů

Pro mě je důležité kvalitní tlumení, takže mně vyhovuje například Hoka. Minimalistickými pokusy jsem si také prošel, ale není to nic pro mě. Na jednom závodě jsem měl možnost vyzkoušet testovací pár Saucony Freedom Iso a velmi se mi zalíbily na kratší tréninky a závody do 100 kilometrů. Je to lehká, rychlá, velmi pohodlná a zároveň přijatelně tlumená bota.

Poraďte, co je dobré jíst a co naopak ne?

Na to se ptáte toho pravého. Loni jsem vyzkoušel výživového poradce a mé výkony na dlouhých závodech byly hrozné. Takže jsem začal jíst opět úplně normálně, cítím se lépe a běhám lépe. Samozřejmě se snažím preferovat zdravé věci, méně smaženého a hodně zeleniny a ovoce.

Jsou závody vhodné i pro rekreační běžce? Na co si během prvního závodu dát pozor, na co nezapomenout?

Nejvíc záleží na délce závodu, převýšení a počasí. Třeba Spartathlonem bych zrovna nezačínal, tam jsou všechny tyto parametry vcelku extrémní, ale plochých desítek na jaře či podzim je u nás relativně dost a je z čeho vybírat. Já třeba začínal pražským půlmaratónem.

Jak nejlépe odbourat únavu?

Zajít si do sauny, dát tak pět kol, to člověka dost unaví - a pak ideálně aspoň 12 hodin spánku. Pro mě je spánek nejlepší regenerační záležitost.

Ideální sport, který doplní běžecký trénink?

Dřív jsem chodil posilovat do fitka na silově vytrvalostní skupinové cvičení s trenérkou. Ale pak jsem zjistil, že mě to vždy na tři dny unaví a nedokážu dostatečně kvalitně odběhnout tréninky. Tak jsem toho nechal a teď už žádný doplňkový sport neprovozuji. Výjimečně zajdu jen do bazénu.

Rada na závěr?

Vždycky věřte, že to dokážete, a nikdy si nepřipusťte žádné pochybnosti. Jen tak se dají absolvovat náročné závody, kdy člověk není daleko od dna svých fyzických možností.