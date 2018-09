Při závodu nikdy nezkoušet nic nového, říká Ondřej Pavlů

Co by měl člověk udělat, než poprvé vyběhne?

Pořádně si zavázat tkaničky, nezapomenout klíče a doma si nachystat malou odměnu po návratu.

Jak začít s během, na co si dát pozor?

Začít pomalu, postupně, nesnažit se hned uběhnout maraton. K běhání je potřeba si vybudovat vztah, založený hlavně na interní motivaci. Musíte sami chtít. Jen tak vás to bude bavit a nebudete hledat výmluvy, proč se na to vykašlat. Interní motivaci je samozřejmě fajn doplnit i externími pobídkami. Klidně si své běhy házejte na Instagram. A po běhání se odměňte čokoládou nebo pivem. Od věci také není konzultace s odborníkem a nastavení správné běžecké techniky. Je mnohem jednodušší začít správně, než se později snažit měnit zažitý špatný styl a mít kvůli tomu problémy třeba se zády nebo koleny.

Podle čeho si vybíráte boty?

Podle terénu, v jakém s nimi budu běhat. Pak samozřejmě podle pohodlnosti, odolnosti a váhy v poměru k jejich ceně. Na trailech už několik let běhám v různých modelech Inov8, které nabízí dobrý kompromis mezi minimalistickými a tlumenými botami.

Poraďte, co je dobré jíst a co naopak ne?

Jezte tak, abyste drželi zdravý poměr příjmu a výdeje kalorií. Když začnete běhat, logicky budete muset i víc jíst. Snažte se jíst čerstvé, nezprocesované jídlo. Maso z menších chovů, mořské plody, zeleninu, luštěniny. Spíš než na obsah tuku se dívejte na obsah cukru. Tomu přidanému se snažte vyhnout.

Při běhání osobně nedám dopustit na banány a pomeranče, na nichž už jsem odběhl pár ultramaratonů. U různých doplňků, gelů a sportovních drinků se snažte vybírat ty, které mají blíže k přírodnímu složení a neobrátí vám přehnanou chemií žaludek. Osobně můžu doporučit třeba Tailwind Nutrition, GU gely a na delší štreky Clif Bar.

Ondřej Pavlů redaktor RUNGO.cz věk: 28 bydliště:po pěti letech v Sydney jsem se nedávno vrátil do domovské Prahy oddíl: SK Praga běhám od: chvíle, co chodím úspěchy: každý doběhnutý závod, který mě bavil Osobní rekordy: maraton 2:45, půlmaraton 1:16 cíle: jít se proklusnout v den svých devadesátin proč běhám: poznávám svět i sám sebe a čistím si hlavu

Jsou závody vhodné i pro rekreační běžce? Na co si během prvního závodu dát pozor, na co nezapomenout?

Rozhodně. Je to skvělý způsob, jak se skamarádit s jinými běžci, okoukat různé styly, vybavení, poznat nové terény. Pro ty soutěživější je to samozřejmě nejlepší možná zpětná vazba na jejich trénink. A ať si to člověk jde užít, nebo vyhrát, pozitivní závodní atmosféra funguje jako skvělá motivace do dalšího běhání.

Základní závodní pravidlo zní - během závodu nikdy nezkoušet nic nového. Na sebe jedině vyzkoušené oblečení, alespoň trochu prošlápnuté boty a u delších závodů jezte a pijte jen to, na co jste zvyklí z tréninku. Neméně důležité je vědět, s jakým cílem do závodu jdete. Chcete si to prostě jen užít? Fajn, tak do kopce klidně běžte pěšky a nenervujte se tím, že vás někdo předbíhá. Jdete na výsledek? Tak žádné flákání a výmluvy nechte doma.

Jak nejlépe odbourat únavu?

Spánkem. Snažte se spát osm hodin denně, a pokud není čas, omezte jiné aktivity. Budete fyzicky zdatnější, budete rychleji regenerovat a lépe vám pojedou kognitivní funkce i bez nadměrné konzumace kávy nebo energy drinků.

Ideální sport, který doplní běžecký trénink?

Jakýkoliv pohyb, který vás baví a zatíží i jiné části těla. Z hlediska běhání je určitě dobrý cross trénink na zpevnění horní části těla. Na regeneraci plavání. Skvělé jsou i horské tůry, protože tím tělo trénujete na dlouhou aerobní zátěž.

Rada na závěr?

Běhejte v lese na měkkém povrchu. Poděkují vám klouby i hlava. Existují vědecké studie prokazující, že fyzické aktivity v lese, ideálně v blízkosti tekoucí vody, mají neuvěřitelně blahodárný vliv na naše duševní zdraví a vyrovnanost.